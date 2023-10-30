Нелли Уварова сыграла участковую в семейной комедии "Многодетство"

Завершились съемки комедийного сериала "Многодетство" с Павлом Савинковым, Антоном Батыревым и Нелли Уваровой в главных ролях. Сериал расскажет о большой семье Герасимовых и их мечте - построить ЖК для многодетных. Режиссер - Роман Самгин ("Везучий случай!", "Стройка").

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Сериал, который создается при поддержке Института развития интернета, выйдет в онлайн-кинотеатре Start в 2024 году.

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Согласно синопсису, присланному в "РГ", главные герои - семья Герасимовых. Павел - архитектор, отец пятерых детей - мечтает о шестом. Но живут Герасимовы в маленькой и тесной квартире. Павел разрабатывает жилой комплекс для многодетных семей. Идея ЖК "Ковчег" нравится девелоперу Льву Борисовичу, но только как способ привлечь внимание к проекту. Павел стоит перед дилеммой: увеличить свою жилплощадь, обманув таких же как он бедолаг, либо пойти на конфликт с очень серьезным человеком. Семья понимает, что не способна на сделки с совестью и решает построить свой "Ковчег"...

"Семья Герасимовых - это семь "я", объединенных любовью. На мой взгляд, эта история сможет раскрыть зрителю силу большой дружной семьи и, возможно, даже вдохновить на создание собственной. У меня замечательная семья, трое детей, но чем старше они становятся, тем больше осознаешь, что хочется еще больше. Детства много не бывает", - рассказал креативный продюсер проекта, генеральный продюсер и сооснователь онлайн-кинотеатра Start Алексей Троцюк.

"Толстой сказал, что все счастливые семьи похожи друг на друга - а это не совсем так. Наша счастливая многодетная семья - особенная и счастлива по-особенному, по-своему. Съемки проходили очень бодро, материала много, кастинг замечательный. Всегда здорово, когда в проекте участвуют актеры разных поколений. Старшие, в хорошем смысле, учат жизни младших, младшие учатся и немного иронизируют над старшими. Возникает такая семейная уютная атмосфера на площадке, у нас было как раз так, и это очень приятно", - делится режиссер Роман Самгин.

В сериале также сыграл Владимир Гостюхин ("Жена олигарха", "Красный призрак", "Дальнобойщики"). А Нелли Уварова после неожиданного образа стильной бизнес-вумен с платиновыми волосами в четвертом сезоне "Содержанок", как обещают, снова удивит зрителя, но на этот раз комедийной ролью провинциального участкового.

Продолжательница известной актерской династии, внучка Светланы Немоляевой и Александра Лазаревого (старшего) актриса Полина Лазарева, поделилась своими наблюдениями за семьей Герасимовых, которая напомнила ей ее собственную: