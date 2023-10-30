Нелли Уварова сыграла участковую в семейной комедии "Многодетство"
Завершились съемки комедийного сериала "Многодетство" с Павлом Савинковым, Антоном Батыревым и Нелли Уваровой в главных ролях. Сериал расскажет о большой семье Герасимовых и их мечте - построить ЖК для многодетных. Режиссер - Роман Самгин ("Везучий случай!", "Стройка").
Сериал, который создается при поддержке Института развития интернета, выйдет в онлайн-кинотеатре Start в 2024 году.
Согласно синопсису, присланному в "РГ", главные герои - семья Герасимовых. Павел - архитектор, отец пятерых детей - мечтает о шестом. Но живут Герасимовы в маленькой и тесной квартире. Павел разрабатывает жилой комплекс для многодетных семей. Идея ЖК "Ковчег" нравится девелоперу Льву Борисовичу, но только как способ привлечь внимание к проекту. Павел стоит перед дилеммой: увеличить свою жилплощадь, обманув таких же как он бедолаг, либо пойти на конфликт с очень серьезным человеком. Семья понимает, что не способна на сделки с совестью и решает построить свой "Ковчег"...
"Семья Герасимовых - это семь "я", объединенных любовью. На мой взгляд, эта история сможет раскрыть зрителю силу большой дружной семьи и, возможно, даже вдохновить на создание собственной. У меня замечательная семья, трое детей, но чем старше они становятся, тем больше осознаешь, что хочется еще больше. Детства много не бывает", - рассказал креативный продюсер проекта, генеральный продюсер и сооснователь онлайн-кинотеатра Start Алексей Троцюк.
"Толстой сказал, что все счастливые семьи похожи друг на друга - а это не совсем так. Наша счастливая многодетная семья - особенная и счастлива по-особенному, по-своему. Съемки проходили очень бодро, материала много, кастинг замечательный. Всегда здорово, когда в проекте участвуют актеры разных поколений. Старшие, в хорошем смысле, учат жизни младших, младшие учатся и немного иронизируют над старшими. Возникает такая семейная уютная атмосфера на площадке, у нас было как раз так, и это очень приятно", - делится режиссер Роман Самгин.
В сериале также сыграл Владимир Гостюхин ("Жена олигарха", "Красный призрак", "Дальнобойщики"). А Нелли Уварова после неожиданного образа стильной бизнес-вумен с платиновыми волосами в четвертом сезоне "Содержанок", как обещают, снова удивит зрителя, но на этот раз комедийной ролью провинциального участкового.
Продолжательница известной актерской династии, внучка Светланы Немоляевой и Александра Лазаревого (старшего) актриса Полина Лазарева, поделилась своими наблюдениями за семьей Герасимовых, которая напомнила ей ее собственную:
"Отдельные сцены напомнили мне про отношения внутри моей собственной семьи, где мы, конечно, ругаемся, ссоримся, иногда даже кричим друг на друга хорошо поставленными голосами, но по большому счету очень любим друг друга, поддерживаем в начинаниях, радуемся успехам и утешаем в неудачах".