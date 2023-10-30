Виктор Сухоруков назвал чудом новую волну интереса к "Брату"

"То, что сегодня происходит с "Братом", для меня это чудо. И вы не ищите ответа, не анализируйте. У меня есть одна версия. Когда про героя Бодрова говорят "герой - антигерой, пассионарий - субпассионарий". Они одного не учитывают. Это не человек. Он образ эпохи. Его надо рассматривать не через голливудские аналогии, не через идеологию, ни через политику. Идиоты, кто усматривают в фильме какую-то политику. Это время", - сказал Сухоруков.