Виктор Сухоруков назвал чудом новую волну интереса к "Брату"
Актер Виктор Сухоруков, который сыграл Виктора Багрова в дилогии Алексея Балабанова "Брат", удивлен новой волне интереса к фильмам "Брат" и "Брат 2". Об этом он рассказал в интервью kp.ru.
Он отметил, что данной картиной интересуется уже третье поколение и это "феноменальное отношение к фильму".
Однако актер признался, что не может ответить на вопрос, чем вызван такой интерес к дилогии.
"То, что сегодня происходит с "Братом", для меня это чудо. И вы не ищите ответа, не анализируйте. У меня есть одна версия. Когда про героя Бодрова говорят "герой - антигерой, пассионарий - субпассионарий". Они одного не учитывают. Это не человек. Он образ эпохи. Его надо рассматривать не через голливудские аналогии, не через идеологию, ни через политику. Идиоты, кто усматривают в фильме какую-то политику. Это время", - сказал Сухоруков.
В конце сентября Виктор Сухоруков сказал, что ему наплевать на создателей фильма "Брат-3", который не имеет отношения к боевикам с Сергеем Бодровым в главной роли. Он добавил, что ему неинтересно "обсуждать шпану".