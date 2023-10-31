В Ленинградской области завершились съемки драмы «Воплощение»
Съемки драмы «Воплощение» производства кинокомпании «Пророк» и режиссера Михаила Шевчука, успешно завершились в Ленинградской области. Об этом проинформировала пресс-служба фильма.
Как сообщается, в основе истории этой драмы загадочный Странник появляется неожиданно перед учительницей Анной Сергеевной, которая живет в маленьком городке. Он заявляет, что является ее пропавшим мужем Артемом, который вернулся с войны.
Несмотря на то, что Анна долго ждала возвращения мужа, она не может поверить Страннику. Однако, его знание самых сокровенных вещей, мечт и желаний, которые были известны только Артему, заставляют ее задуматься.
В главных ролях в этом фильме снялись Анастасия Шевчук, Илья Черныш, Ольга Кабо, Юрий Кригер и Александр Новиков. Режиссер Михаил Шевчук также стал автором сценария и продюсером фильма.