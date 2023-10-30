Сарик Андреасян снимет ремейк "Сказки о царе Салтане"

Российский режиссер и продюсер Сарик Андреасян, помимо прочего - автор сериала "Чикатило", продолжает щедро анонсировать проекты.

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В частности, его обращение к наследию Александра Сергеевича Пушкина не ограничится, как выяснилось, свежим прочтением "Евгения Онегина". Согласно только что прозвучавшему на канале Сарика анонсу, зрителя ждет и новая экранизация "Сказки о царе Салтане".

"Срочное сообщение от Сарика Андреасяна. Готовят экранизацию "Сказки о Царе Салтане", - информирует постановщик.

Премьера должна состояться в 2026 году.

Сценарием займется Алексей Гравицкий ("Чикатило", "Онегин"). Режиссер - сам Андреасян.

"Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди" (именно так звучит ее полное название) была написана в 1831-м и впервые издана в следующем году.