7 сериалов, которые помогут лучше понять подростков

У каждого поколения есть сериалы, определяющие их самосознание. В 2000-х годах в России смотрели «Школу» и «Ранеток», а сейчас по большей части зарубежную продукцию.

© Кадр из сериала "Сама дура"

К выходу фильма «Краш-тест» вместе с онлайн-кинотеатром KION выбрали 7 сериалов, которые помогут понять круг интересов молодежи.

Видео дня

«Урок» (2022)

Современные подростки глубоко вовлечены в политику, интернет позволяет каждому стать участником любого диалога, в том числе и на общественно важную тему. В «Уроке» показан конфликт между учителем Амиром (Дорон Бен-Давид) и старшеклассницей Леан (Майя Ландсман). После спора на уроке девушка приходит домой и записывает Tik-Tok, где обвиняет преподавателя в предательстве страны.

«Лада Голд» (2023)

90-е уже прошли, но их тень все еще нависает над современностью. Тогда в лихие годы авторитет по прозвищу Мидас (Павел Прилучный) украл «общак», который спустя десятилетия никто и не нашел. Рассказать кому-то, где спрятан клад, мужчина не успел: его посадили в тюрьму, а как только он из нее вышел, то словил пулю. Волей судьбы внук Мидаса Артур (Роман Евдокимов) встречается с внуком известного полицейского Тольятти Павлом (Эльдар Калимулин), которому по наследству перешла сделанная из золота «Лада».

«Фея тяжелой атлетики» (2016–2017)

Хайп по корейскому кино не спадает уже почти 10 лет, «Фея тяжелой атлетики» — пример 100-процентного хита. У Ким Бо-джу (Ли Сон Ген) врожденные данные суперспортсмена, уже будучи маленькой девочкой она могла поднимать большие тяжести. Только к счастливой личной жизни способности в тяжелой атлетике не привели — из-за своего тела она стесняется познакомиться с другом старшего брата Чон Джэ И (Ли Джэ Юн).

«Эйфория» (2019–...)

Главный молодежный сериал зумеров, довольно четко отражающий мир самого молодого поколения. Сюжет раскручивается вокруг девушки Ру (Зендея), пытающейся отказаться от наркотиков, и ее школьных друзей. У каждого свои очень жизненные проблемы: абьюзивные родители, неуверенность в своем теле, страх перед будущим и многое другое.

«Сама дура» (2020–...)

Доброе шоу о дружбе сестер. Маша (Елизавета Ищенко) — слабовидящая, потому родители уделяют ей больше внимания, что не нравится ее сестре Кристине (Полина Гухман). Хотя девочки еще учатся в школе, и там им приходится сталкиваться со сложности, о которых не расскажешь взрослым: издевательства, кибер-буллинг и повсеместное лицемерие.

«Постучись в мою дверь» (2020–2021)

Турецкие мелодрамы вернулись, трансформировавшись под новые запросы: никаких султанов и дворцов, только бешеные страсти. Сирота Эда (Ханде Эрчел) живет с тетей, работает в цветочном магазине и мечтает стать ландшафтным дизайнером. Она даже выиграла стажировку в Италию от архитектурного бюро «Art Life», только поездку отменили в последний момент. Тогда девушка решается высказать свои претензии директору компании Серкану Болату (Керем Бюрсин). А он в ответ предлагает интересную сделку.

«История девятихвостого лиса» (2020)