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Братья Андреасян показали, как будут выглядеть новые Кузя и Нафаня

Кинокомпания братьев Андреасян представила свой ремейк сказки про домовенка Кузю. Обновленные облики главного героя и его гуру Нафани Сарик Андреасян показал только что в своем канале.

Братья Андреасян показали, как будут выглядеть новые Кузя и Нафаня
© Российская Газета

Отмечено, что работа фокус-группы, оценивающей внешний вид Кузи и Нафани, заняла больше полугода. Съемки картины уже идут.

В ролях - Алика Смехова, Марк Богатырев, София Петрова, Женя Малахова. Режиссер - Виктор Лакисов.

В числе референсов проекта названы "Гарфилд", "Приключения Паддингтона" и отечественный суперхит "Чебурашка".

"Мы делаем большое кино", - заверил продюсер ленты Гевонд Андреасян.

Выход картины запланирован 18 июля 2024 года.

Ранее Сарик сообщил, что снимет и ремейки "Сказки о царе Салтане" Пушкина.