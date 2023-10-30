Братья Андреасян показали, как будут выглядеть новые Кузя и Нафаня

Кинокомпания братьев Андреасян представила свой ремейк сказки про домовенка Кузю. Обновленные облики главного героя и его гуру Нафани Сарик Андреасян показал только что в своем канале.

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Отмечено, что работа фокус-группы, оценивающей внешний вид Кузи и Нафани, заняла больше полугода. Съемки картины уже идут.

В числе референсов проекта названы "Гарфилд", "Приключения Паддингтона" и отечественный суперхит "Чебурашка".

"Мы делаем большое кино", - заверил продюсер ленты Гевонд Андреасян.

Выход картины запланирован 18 июля 2024 года.