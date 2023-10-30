Братья Андреасян показали, как будут выглядеть новые Кузя и Нафаня
Кинокомпания братьев Андреасян представила свой ремейк сказки про домовенка Кузю. Обновленные облики главного героя и его гуру Нафани Сарик Андреасян показал только что в своем канале.
Отмечено, что работа фокус-группы, оценивающей внешний вид Кузи и Нафани, заняла больше полугода. Съемки картины уже идут.
В ролях - Алика Смехова, Марк Богатырев, София Петрова, Женя Малахова. Режиссер - Виктор Лакисов.
В числе референсов проекта названы "Гарфилд", "Приключения Паддингтона" и отечественный суперхит "Чебурашка".
"Мы делаем большое кино", - заверил продюсер ленты Гевонд Андреасян.
Выход картины запланирован 18 июля 2024 года.
Ранее Сарик сообщил, что снимет и ремейки "Сказки о царе Салтане" Пушкина.