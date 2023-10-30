Обзор фильма «Пять ночей с Фредди»

В 2013 году Five Nights at Freddy’s изобрела новый жанр. Игроки сидели перед экранами камер и смотрели на тёмные коридоры, где происходила какая-то чертовщина. Проблема была в аниматрониках: раньше они развлекали детей, но теперь обезумели и начали охотиться за охранником (игроком).

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Жуткие Фредди, Бонни, Чика и Фокси постепенно подбирались, а вы всего лишь запирали перед ними двери. Энергии для защиты всех проходов не хватало, поэтому герой нервно крутился и постоянно открывал-закрывал разные помещения.

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Идея простая, но её хватило, чтобы сильно напугать геймеров и породить крупную франшизу. Сейчас Five Nights at Freddy’s — это 13 игр, 22 книги и фильм, который вышел 27 октября и сразу стал коммерческим хитом. Чем хороша экранизация?

«Пять ночей с Фредди»: где смотреть?

Фильм одновременно вышел в российских кинотеатрах и на стриминговом сервисе Peacock. Есть русский перевод.

Идеальный хоррор для фанатов вселенной

У Майка Шмидта было счастливое детство — до тех пор, пока некий безумец не похитил его младшего брата. То событие разрушило семью и травмировало героя. Он вырос, но до сих видит кошмары и творит глупости из-за ПТСР: к примеру, жестоко избивает мужчину, который куда-то грубо тянет ребёнка. Майк решил, что видит похищение, но на деле поколотил отца избалованного мальчишки.

На нормальную работу Майка не берут, поэтому он соглашается на любую. Всё же герой несёт ответственность за младшую сестру, а без трудоустройства её передадут другому опекуну. Увы, вакантным оказывается лишь место охранника в пиццерии Фредди Фазбера.

Поначалу в закусочной происходят странные мелочи, но затем градус напряжения растёт. Становится ясно: рано или поздно появятся они — кровожадные аниматроники с дёргаными движениями и мощными лапами. Но кто они такие, кем созданы и как связаны с потерянным братом? Все ответы в финале.

Стороннему зрителю, который не играл во FNAF, сюжет покажется простоватым. Злодея вычисляешь мгновенно, неожиданных поворотов нет, все люди в кадре напоминают персонажей из других хорроров.

Зато фанаты будут счастливы. Они сразу узнают Майка Шмидта, затрясутся от гнева, заметив Уильяма Афтона, удивятся при виде закусочной «Спарки» и брошенного робопса. Чего уж говорить о механике камер, которую трепетно перенесли из игры! Увидев все эти отсылки, поклонники FNAF точно придут в восторг.

Нормальный ужастик для всех остальных

«Пять ночей с Фредди» снимали для фанатов, однако новички тоже не заскучают во время просмотра. Во многом это заслуга аниматроников, которые отлично выглядят, пугающе двигаются и зловеще смотрят на добычу. Когда впервые взглянете на Фредди, Бонни, Чику и Фокси, сразу поймёте: создатели фильма уделили много внимания костюмам и позаботились о чувствах фанатов.

Другая особенность в том, что в аниматрониках не видишь тотальных негодяев. Эти существа способны на добро, а их судьбы очень трагичны. Поэтому во время просмотра поддерживаешь героев, но и команде Фредди не желаешь зла.

Любопытно, что аниматроники не превращают фильм в тотальный хоррор. Скорее, перед нами психологический триллер, где напряжение достигается за счёт декораций, звуков и тайн. Скримеры, кровавые расправы и бегающие по коридорам садисты тоже есть, но это не основа «Пяти ночей с Фредди».

Отдельно стоит похвалить актёров. К примеру, Майка Шмидта играет Джош Хатчерсон: вы знаете его по роли Пита из «Голодных игр». Актёр хорошо изображает трагичного и надломленного персонажа, который никак не справится с детской травмой.

Ещё одна звезда фильма — полицейская Ванесса. Элизабет Лэил (Гвиневра Бек из сериала «Ты») идеально отыграла харизматичную девицу с пугающими тайнами. Она улыбается, даёт мудрые советы, поддерживает героя — однако всё время чувствуешь: с дамой что-то не так.

«Пять ночей с Фредди»: стоит ли смотреть?

Для фанатов «Пять ночей с Фредди» станет одной из лучших игровых экранизаций. Атмосфера оригинала передана хорошо, аниматроники великолепны, отсылок — море. Остальные зрители тоже получат от просмотра удовольствие — правда, вряд ли останутся в бешеном восторге.

Понравилось:

В фильме жуткая атмосфера

Фредди и компания красивые и пугающие

С актёрской игрой всё отлично

Много отсылок для фанатов.

Не понравилось: