Самые необычные истории, на основе которых сняли фильмы

Когда фильм заявляет, что он "основан на реальной истории" или "вдохновлен реальными событиями", реальные факты зачастую ограничиваются самыми элементарными фрагментами завязки — и то не всегда. Но не в этих фильмах.

© Кадр из фильма "В центре внимания"

О самых интересных картинах, основанных на реальных событиях, — в материале "Рамблер".

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"Далласский клуб покупателей" (2014)

Мэттью МакКонахи достиг своего пика в этом совершенно несентиментальном байопике о Роне Вудруфе, деревенщине, который помог сотням первых больных СПИДом, воспользовавшись лазейками в федеральном законодательстве и продавая на черном рынке лекарства от ВИЧ. Мэттью МакКонахи позволил своему знаменитому спортивному телу исхудать, чтобы сыграть Вудруфа, который сам умер от этой болезни, но это не было рекламным трюком: диссонанс между ослабленным телом Вудруфа и его сильным нарциссизмом очень важен для понимания того, каким человеком он был. В любом случае, МакКонахи получил "Оскар", и он его вполне заслужил.

"Сможете ли вы меня простить?" (2018)

К началу 90-х годов биограф знаменитостей Ли Израэль сожгла за собой столько мостов, что ей с трудом удавалось что-либо опубликовать, и она обратилась к литературному подлогу, чтобы оплатить свои счета. Маккарти каким-то образом делает Израиль не только сочувствующей, но и почти симпатичной, не сглаживая ее колючести. Сценарий Николь Холофсенер и Джеффа Уитти вызывает не меньшее сочувствие, утверждая, что успешная, хотя и недолговечная афера Израэль стала возможной только потому, что в глубине души мир ценит хорошего лжеца. Это подтверждается тем фактом, что мемуары, на которых основан фильм, стали ее самой успешной книгой.

"В диких условиях" (2007)

В 1992 г. Кристофер МакКэндлесс, богатый студент из Вирджинии, отказался от унаследованного богатства и гарантированного будущего, чтобы отправиться в дикую природу Аляски в поисках "просветления". Позже он был найден мертвым в заброшенном автобусе. Но Джон Кракауэр, автор, использовавший дневник МакКэндлесса для создания классического роуд-муви "В диких условиях", не считал его историю трагедией, как и Шон Пенн. Адаптируя книгу Кракауэра, Пенн слишком некритично оценивает мотивы МакКэндлесса, но это не делает фильм менее увлекательным и не отменяет проникновенного, завораживающего исполнения главной роли Эмилем Хиршем.

"В центре внимания" (2015)

При всей частоте демонстрации этой профессии на экране в кино редко удается правильно представить журналистику, а когда удается, то это, как правило, скучное зрелище. Но не тут. В фильме Тома Маккарти, обладателя премии "Оскар", задействован замечательный актерский ансамбль во главе с Марком Руффало. Здесь рассказывается о расследовании, проведенном сотрудниками газеты Boston Globe, о систематизированном сексуальном насилии над детьми в католической церкви.

"Эксперимент "Повиновение" (2012)

Кадр из фильма "Эксперимент "Повиновение"