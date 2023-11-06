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Самые необычные истории, на основе которых сняли фильмы

Когда фильм заявляет, что он "основан на реальной истории" или "вдохновлен реальными событиями", реальные факты зачастую ограничиваются самыми элементарными фрагментами завязки — и то не всегда. Но не в этих фильмах.

Самые необычные истории, на основе которых сняли фильмы
© Кадр из фильма "В центре внимания"

О самых интересных картинах, основанных на реальных событиях, — в материале "Рамблер".

Видео дня

"Далласский клуб покупателей" (2014)

Мэттью МакКонахи достиг своего пика в этом совершенно несентиментальном байопике о Роне Вудруфе, деревенщине, который помог сотням первых больных СПИДом, воспользовавшись лазейками в федеральном законодательстве и продавая на черном рынке лекарства от ВИЧ. Мэттью МакКонахи позволил своему знаменитому спортивному телу исхудать, чтобы сыграть Вудруфа, который сам умер от этой болезни, но это не было рекламным трюком: диссонанс между ослабленным телом Вудруфа и его сильным нарциссизмом очень важен для понимания того, каким человеком он был. В любом случае, МакКонахи получил "Оскар", и он его вполне заслужил.

"Сможете ли вы меня простить?" (2018)

К началу 90-х годов биограф знаменитостей Ли Израэль сожгла за собой столько мостов, что ей с трудом удавалось что-либо опубликовать, и она обратилась к литературному подлогу, чтобы оплатить свои счета. Маккарти каким-то образом делает Израиль не только сочувствующей, но и почти симпатичной, не сглаживая ее колючести. Сценарий Николь Холофсенер и Джеффа Уитти вызывает не меньшее сочувствие, утверждая, что успешная, хотя и недолговечная афера Израэль стала возможной только потому, что в глубине души мир ценит хорошего лжеца. Это подтверждается тем фактом, что мемуары, на которых основан фильм, стали ее самой успешной книгой.

Лучшие приключенческие фильмы, которые понравятся всем

"В диких условиях" (2007)

Кадр из фильма "В диких условиях"

В 1992 г. Кристофер МакКэндлесс, богатый студент из Вирджинии, отказался от унаследованного богатства и гарантированного будущего, чтобы отправиться в дикую природу Аляски в поисках "просветления". Позже он был найден мертвым в заброшенном автобусе. Но Джон Кракауэр, автор, использовавший дневник МакКэндлесса для создания классического роуд-муви "В диких условиях", не считал его историю трагедией, как и Шон Пенн. Адаптируя книгу Кракауэра, Пенн слишком некритично оценивает мотивы МакКэндлесса, но это не делает фильм менее увлекательным и не отменяет проникновенного, завораживающего исполнения главной роли Эмилем Хиршем.

"В центре внимания" (2015)

Кадр из фильма "В центре внимания"

При всей частоте демонстрации этой профессии на экране в кино редко удается правильно представить журналистику, а когда удается, то это, как правило, скучное зрелище. Но не тут. В фильме Тома Маккарти, обладателя премии "Оскар", задействован замечательный актерский ансамбль во главе с Марком Руффало. Здесь рассказывается о расследовании, проведенном сотрудниками газеты Boston Globe, о систематизированном сексуальном насилии над детьми в католической церкви.

"Эксперимент "Повиновение" (2012)

Кадр из фильма "Эксперимент "Повиновение"

Трудно поверить, что инцидент, послуживший основой для создания этого тревожного инди-триллера, произошел на самом деле. Кто может поверить в розыгрыш, когда звонит человек, выдающий себя за полицейского, и приказывает случайному гражданину обыскать и раздеть одного из своих коллег? Но именно это произошло в 2004 году в одном из ресторанов быстрого питания в штате Кентукки, и на этом унижения не закончились. Это поразительно, но сценарист Крейг Зобель использует это событие для изучения преданности американцев власти.

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