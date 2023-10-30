Павел Прилучный сыграет главную роль в фильме "Сокровища гномов"

"Это история о человеке, который не верит в добрые дела и считает, что их можно делать только для себя. Столкнувшись с приключениями, он становится другим человеком. И если в начале фильма он одержим жаждой богатства, то гномы, которые ему посланы, обогащают его. И он понимает, что ему нужны совершенно другие вещи. Отчасти можно сказать, что это история взросления человека", - сказал он на очной защите авторских анимационных национальных фильмов, а также национальных фильмов для детской и семейной аудитории Фонда кино.