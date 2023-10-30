5 ярких проектов с перспективными российскими актерами

5 ярких проектов с молодыми и перспективными российскими актерами
Темы взросления и проблем подростков становится всё популярнее у российских киноделов. На прошлой неделе онлайн-кинотеатр KION выпустил новый такой фильм - "Краш-тест" с Варей Володиной, Лизой Ищенко и Дашей Харченко" в главных ролях.
К этой премьере стриминговый сервис приурочил материал, посвящённый проектам, в которых снимаются наиболее перспективные молодые актёры России.
"Чёрная весна" с Глебом Калюжным, Артемом Кошманов, Олегом Чугуновым
Сериал с зашкаливающим количеством молодых звезд сняли Сергей Тарамаев и Люба Львова, ученики Петра Фоменко, который когда-то открывал миру юные актерские дарования в своей мастерской ГИТИСа. В "Чёрной весне" - истории о тайном дуэльном клубе, а параллельно и истории взросления - снялись Глеб Калюжный, Артем Кошман, Олег Чугунов, Варвара Володина, Анастасия Красовская, Иван Лаврухин и другие. Все они играют подростков, которые учатся или учились вместе в школе прибрежного городка. Когда сюда приезжает столичный режиссер, чтобы снять рекламу для местной кондитерской, размеренная жизнь переворачивается с ног на голову.
"Там, где цветёт полынь" с Викторией Агалаковой, Илларионом Маровым и Иваном Лаврухиным
Виктория Агалакова уже давно известна зрителям по главным ролям в хоррорах Святослава Подгаевского "Невеста" и "Русалка. Озеро мертвых". Тогда актрисе было всего 20 лет, и со временем она начала играть самые разнообразные роли - например, в сериале "Эпидемия", который оценил даже Стивен Кинг, или блокбастере "Вратарь галактики". Она из новых ее ролей - школьницы Ульяны в мистическом сериале "Там, где цветет полынь". Узнавшая о своих сверхспособностях девочка объединяет вокруг себя других одаренных ребят, которых сыграли молодые актеры Иван Лаврухин, Илларион Маров и другие.
"Чёрное облако" с Марией Мацель и Павлом Чернышевым
20-летняя студентка Оля страдает из-за своего трудного характера и мучает им других. Ее раздражает буквально все - преподы, друзья, парень, родители, случайные прохожие. Обо всем этом она рассказывает своему психологу и пугает его словами о том, что она желает врагам смерти. Самое странное начинается, когда они действительно начинают умирать. Так драма взросления в этом сериале переплетается с мистическим детективом. Олю играет Мария Мацель, которую зрители узнали благодаря роли Зины Колмогоровой из сериала "Перевал Дятлова" и Эли из ростовской драмы "ЮЗЗЗ". В "Чёрном облаке" она совсем другая - злая и дерзкая. А ее парня играет Павел Чернышев, знакомый любителям подростковых драм по роли в фильме "1000 дешевых зажигалок".
"Мир! Дружба! Жвачка!" с Полиной Гухман и Валентиной Ляпиной
Этот сериал подарил нам множество звезд, но главные из них - это Валентина Ляпина и Полина Гухман, чьи графики сейчас расписаны вплотную. В драмеди о девяностых "Мир! Дружба! Жвачка!" они играют подруг, чьи жизненные пути радикально разошлись: Женя, героиня Вали, уехала из маленького городка в Германию, а Юля бросила танцевальную карьеру и стала молодой мамой. После этих ролей и Валя, и Полина уже не раз сыграли главных героинь в разных фильмах и сериалах. Например, Полина Гухман сыграла Машу в одноименном фильме Анастасии Пальчиковой - девушку, которая росла в криминальном мире и только во взрослом возрасте начала это осознавать. А Ляпина сосредоточилась на комедиях - "Молодой человек", "Семейный бюджет". В скором времени она появится в образе Принцессы в новых "Бременских музыкантах".
"Краш-тест" с Варей Володиной, Лизой Ищенко и Дашей Харченко
Три подруги Таня, Арина и Даша заканчивают школу. Впереди их ждет лето, в которое нужно принять много важных решений - где учиться, покидать ли родной городок, как быть с дружбой, стоит ли сейчас влюбляться… Все это вопросы, которые так или иначе волновали каждого. Актрисы Варя Володина, Лиза Ищенко и Даша Харченко очень точно и тонко передали все те душевные метания, которые происходят в мире девочек-подростков. Для Вари и Лизы это уже не первые подобные роли: Володину зрители запомнили по сериалу "Черная весна" и фильму "Голова-жестянка", Ищенко - сериалам "Алиса не может ждать" и "Сама дура".