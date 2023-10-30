5 ярких проектов с перспективными российскими актерами

Темы взросления и проблем подростков становится всё популярнее у российских киноделов. На прошлой неделе онлайн-кинотеатр KION выпустил новый такой фильм - "Краш-тест" с Варей Володиной, Лизой Ищенко и Дашей Харченко" в главных ролях.

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К этой премьере стриминговый сервис приурочил материал, посвящённый проектам, в которых снимаются наиболее перспективные молодые актёры России.

Видео дня

"Чёрная весна" с Глебом Калюжным, Артемом Кошманов, Олегом Чугуновым

"Там, где цветёт полынь" с Викторией Агалаковой, Илларионом Маровым и Иваном Лаврухиным

"Чёрное облако" с Марией Мацель и Павлом Чернышевым

20-летняя студентка Оля страдает из-за своего трудного характера и мучает им других. Ее раздражает буквально все - преподы, друзья, парень, родители, случайные прохожие. Обо всем этом она рассказывает своему психологу и пугает его словами о том, что она желает врагам смерти. Самое странное начинается, когда они действительно начинают умирать. Так драма взросления в этом сериале переплетается с мистическим детективом. Олю играет Мария Мацель, которую зрители узнали благодаря роли Зины Колмогоровой из сериала "Перевал Дятлова" и Эли из ростовской драмы "ЮЗЗЗ". В "Чёрном облаке" она совсем другая - злая и дерзкая. А ее парня играет Павел Чернышев, знакомый любителям подростковых драм по роли в фильме "1000 дешевых зажигалок".

"Мир! Дружба! Жвачка!" с Полиной Гухман и Валентиной Ляпиной

Этот сериал подарил нам множество звезд, но главные из них - это Валентина Ляпина и Полина Гухман, чьи графики сейчас расписаны вплотную. В драмеди о девяностых "Мир! Дружба! Жвачка!" они играют подруг, чьи жизненные пути радикально разошлись: Женя, героиня Вали, уехала из маленького городка в Германию, а Юля бросила танцевальную карьеру и стала молодой мамой. После этих ролей и Валя, и Полина уже не раз сыграли главных героинь в разных фильмах и сериалах. Например, Полина Гухман сыграла Машу в одноименном фильме Анастасии Пальчиковой - девушку, которая росла в криминальном мире и только во взрослом возрасте начала это осознавать. А Ляпина сосредоточилась на комедиях - "Молодой человек", "Семейный бюджет". В скором времени она появится в образе Принцессы в новых "Бременских музыкантах".

"Краш-тест" с Варей Володиной, Лизой Ищенко и Дашей Харченко