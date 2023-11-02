"Присцилла": дата выхода, сюжет, актеры

В своем новом фильме София Коппола (дочь знаменитого режиссера Фрэнсиса Форда Копполы и автор "Трудностей перевода") расскажет историю отношений Элвиса Пресли и его жены Присциллы. Все о фильме — в материале "Рамблер".

© Кадр из фильма "Присцилла"

Роман Элвиса с Присциллой — одна из самых противоречивых тем в личной жизни рок-звезды. Фильм "Присцилла" основан на мемуарах Присциллы Пресли "Элвис и я", в которых рассказывается о ее знакомстве с певцом, их браке и обстоятельствах, которые привели к разладу в их отношениях и разводу.

Видео дня

Элвис познакомился с Присциллой, когда ей было всего четырнадцать лет, но в поп-культуре их страстный роман воспринимается как современная сказка. По словам Копполы, основное внимание в фильме будет уделено Присцилле, а Элвис будет второстепенным персонажем, и его профессиональная карьера практически не будет присутствовать в картине.

Сюжет

Официальный синопсис фильма гласит: "Когда подросток Присцилла Болье знакомится на вечеринке с Элвисом Пресли, тот, кто уже успел стать суперзвездой рок-н-ролла, в минуты наедине становится кем-то совершенно неожиданным: потрясающим любовником, союзником по одиночеству, ранимым лучшим другом. Глазами Присциллы София Коппола раскрывает невидимую сторону великого американского мифа о долгом ухаживании и бурном браке Элвиса и Присциллы, от немецкой военной базы до его сказочного поместья Грейсленд, в этом глубоко чувственном и восхитительно подробном портрете любви, фантазии и славы".

Актеры

Кейли Спейни, которая недавно сыграла главную роль в сиквеле ужастика "Колдовство", исполнит роль Присциллы Пресли, а Джейкоб Элорди ("Эйфория") преобразится в Элвиса.

Отвечая на вопрос о том, что помогло выбрать именно Кейли Спейни на роль Присциллы, Коппола сказала: "За время действия фильма героиня проходит путь от 15 до 27 лет, поэтому она должна была уметь играть и взрослеть на протяжении большого промежутка времени. Для меня было очень важно, чтобы одна и та же актриса играла Присциллу на разных этапах ее жизни, и я думаю, что Кейли справится с этой задачей. Она такая сильная актриса, и при этом выглядит очень молодо".

О Джейкобе Элорди, сыгравшем роль Элвиса, Коппола отметила: "Я думала, что никто не будет похож на Элвиса, но Джейкоб обладает тем же магнетизмом. Он настолько харизматичен, и девушки сходят по нему с ума, поэтому я знала, что он справится с ролью такой романтической легенды".

Дата выхода

Впервые о проекте было объявлено в сентябре 2022 года, а на главные роли были приглашены Спени и Элорди. Съемки фильма "Присцилла" начались в октябре 2022 г., они проходили преимущественно в Торонто (Канада).