Психология отношений жертвы и тирана в фильме «В постели с врагом»

Фильм «В постели с врагом» был назван изначально психологическим триллером. Тем самым авторы сразу дали оценку семьям, в которых главенствует контроль, страх и насилие.

© Кадр из фильма «В постели с врагом»

О психологии отношений тирана и жертвы «Рамблеру» рассказала психолог Эльвира Гарайшина.

Видео дня

Главная героиня фильма — Лора — молодая красавица, которая в 20 лет вышла замуж за успешного консультанта по инвестициям. Ей можно позавидовать. Трехэтажный дом с панорамными окнами на берегу океана, работа в библиотеке три раза в неделю до обеда, муж покупает все самое лучшее.

Это фасад, который всегда видят люди и завидуют, когда мимо проходит подобная семейная пара. Но как только занавес закрывается и роли любящих супругов убраны в гардероб, то в роскошном особняке с видом на океан появляются настоящие проявления личности. Муж оказывается садистом-психопатом, которому не важны чувства жены. Для него истинной ценностью является ее послушание во всем: чтобы полотенца висели ровно, по линейке, чтобы бакалея была выстроена надписью вперед и чтобы ни один взгляд супруги не достался незнакомцу. А если и не будет взгляда, то супруг припишет ей несуществующую измену, обвинит в том, что она плохая и жестоко изобьет.

Таких людей называют абьюзерами. Они не умеют справляться со своей агрессией, с тревогой и конкуренцией. Их внутренний психический контейнер слишком мал. Всю злость они размещают в другом. И для этого в партнеры садисты ищут того, кто согласится на эту изматывающую роль. Эльвира Гарайшина Психолог, психоаналитик

Лора неслучайно оказалась в замужестве с Мартином. Она вышла замуж, не имея никакой профессии и самостоятельного опыта жизни. Она не знала о себе ничего. Не понимала, кем хочет стать, каких целей достичь. Она только знала, что надо вести себя правильно, что приготовить на ужин и как не злить мужа.

В Лоре присутствует жертвенный компонент. Она боится сказать «нет», выразить мнение, ей сложно отказать. Активной быть опасно. Поэтому она втихую разбивает фонари около дома. Другие варианты проявления агрессии в контакте с абьюзером — это психосоматика, когда рядом с мужем-садистом начинают сильно болеть жена или дети. Эльвира Гарайшина Психолог, психоаналитик

Работа с жертвенным компонентом внутри себя — это длительный путь, где обязательно нужно поставить цель — жить своей жизнью, где нет насилия. И здесь обязательно нужна поддержка. Именно поэтому в первую очередь жестокие партнеры лишают близких друзей. Так они убирают самые важные опоры в жизни, оставляя себя единственным островом для жизни.

Лора получила такую поддержку в бассейне, куда она регулярно стала ходить, чтобы научиться плавать и совладать со своим детским страхом утонуть. В фильме показан эпизод, как она доплывает до цели, а другие женщины кричат ей, подбадривая: «Лора! Лора!». Такие эпизоды укрепляют ценность себя, дают веру, что, если я доплыла до цели в бассейне, значит, и в других сферах жизни у меня получится.

Зачастую от садиста сложно уйти. После насилия он надевает на себя маску любящего, заботливого мужа, покупает цветы, дарит подарки, становится теплым, любящим, нежным, говорит те самые слова, которые так долго ждешь. И тогда внутри включается как яркая лампочка надежды, что может быть все не так плохо, он случайно ударил, «это я его довела». Но даже в такие минуты перемирия проскакивают садистические нотки. Можно вспомнить, как после избиения муж дарит Лоре ярко-красные розы и сексуальное сочно-кровавое платье. И здесь важно обратиться к психологу, который поможет увидеть цикличность в отношениях, что вспышка гнева завершится тихой сонатой ненадолго. Потом вновь зазвучат кровожадные ритмы садистических ударов. Неслучайно жизнь Лоры с мужем сопровождается сумрачным отрывком из симфонии Берлиоза. Эльвира Гарайшина Психолог, психоаналитик

Обнаружив в себе силу и поймав правильный момент, Лора сбегает от мужа. Начинает новую жизнь. Даже стиль в одежде меняется. В супружестве она носила холодные безликие тона под стиль интерьера в их роскошном особняке. Даже пижама была похожа на мрачную тюремную робу. В новой жизни появились теплые оттенки загара, цветочные принты.

Но садист всегда нуждается в жертве. А иначе как ему переваривать злость, куда эвакуировать тревогу, которая наружу выплескивается как агрессия. Поэтому муж не верит в случайную гибель Лоры. Он с упорством маньяка ищет любимую жертву. И находит.

Чтобы поставить точку в отношениях и выйти из постели с врагом, необходимо обнаружить в себе агрессивную часть и направить на борьбу за свою свободу. Лора убивает мужа. Она долго плачет, глубоко всхлипывая в заботливых руках любимого мужчины. Она навсегда попрощалась с мужем-садистом. Но чтобы ослабить жертвенный компонент внутри себя, нужно познакомиться с собой, со своими желаниями и реализовать свой потенциал. Нужно усилить свою зрелую часть, разрешить прислушиваться к своей агрессии. Эльвира Гарайшина Психолог, психоаналитик