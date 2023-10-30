Стало известно, кто сыграет в новом фильме Рона Ховарда

Издание Deadline сообщило , что к актёрскому составу нового фильма режиссёра Рона Ховарда ( «Игры разума» ) присоединились Сидни Суини и Ванесса Кирби . Помимо этого, будущая картина сменила название с Origin of Species («Происхождение видов») на Eden («Эдем»).

Сам фильм описывается как «эротическая и мрачно-комическая история об убийстве и выживании, действие которой разворачивается вокруг группы эклектичных персонажей, покидающих цивилизацию ради Галапагосских островов. Они ищут ответ на самый главный вопрос: «в чём смысл жизни».