$93.24+0.0398.62+0.27

"Смешарики" выпустят фантастический фильм про космос, симуляцию и будущее

Киностудия "Смешарики" работает над своим первым игровым фильмом по мультипликационной франшизе. Сценарий к проекту написал фантаст Сергей Лукьяненко, пишет ТАСС.

По "Смешарикам" выйдет фильм с реальными людьми
© Газета.Ru

"Этот фильм рассказывает о будущем, когда на земной орбите терпит бедствие корабль, на котором команда, в составе которой целая семья, и все они находятся в анабиозом сне. Мы видим классический сюжет "Смешариков" и постепенно начинаем понимать, что это не мультфильм, а симуляция", - рассказал продюсер комедии Илья Попов.

По сюжету фильма "Космическая экскурсия" Крош и Ежик попадают в видеоигру при помощи странного прибора. В рамках игры они становятся двумя мальчиками, которые терпят бедствие на космическом корабле.

Главным героям все вокруг кажется очень знакомым, поэтому им предстоит не только выбраться с корабля, но и разобраться в чем дело.

Бюджет картины составит 408 млн рублей, релиз запланирован на 2026 год.

Главное из мира кино
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости