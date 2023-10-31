По "Смешарикам" выйдет фильм с реальными людьми

"Этот фильм рассказывает о будущем, когда на земной орбите терпит бедствие корабль, на котором команда, в составе которой целая семья, и все они находятся в анабиозом сне. Мы видим классический сюжет "Смешариков" и постепенно начинаем понимать, что это не мультфильм, а симуляция", - рассказал продюсер комедии Илья Попов.