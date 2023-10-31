Почему молодые российские кинематографисты предпочитают снимать драму

На что нацелены молодые кинорежиссеры, начиная свой путь? Исследование настроений дебютантов, проведенное министерством культуры РФ и медиахолдингом "Цифровое телевидение", показало, что большинство из них робеют начинать с так называемого "зрительского кино" - предпочитают снимать драму.

© Российская газета

Исследование включало анкетирование и интервью с дебютантами, участниками конкурсов минкультуры, результаты были представлены на семинаре "Искусство питчинга" в Москве. Оказалось, 54% молодых сейчас снимают драму, 61% собираются снимать ее и в дальнейшем. Впрочем, к зрительскому кино многие относятся вполне лояльно: приключенческое кино надеются снимать 38% опрошенных, фантастику - 25%, экшн - 13%. Многие признались, что хотели бы снимать байопики о жизни известных личностей - этот жанр привлекает их больше, чем навязшие в зубах истории про бандитов и маньяков. Но такой контент не востребован рынком ("кинотеатры не хотят брать" - сетуют 57%, "нет денег на продвижение" - отмечают 64%).

Видео дня

Самое часто упоминаемое опасение начинающих кинематографистов - не получить господдержку. Министр культуры РФ Ольга Любимова по этому поводу заметила, что на питчингах "дебютанты учатся биться за свой проект, как за своего ребёнка, представлять его перед аудиторией, укладываться в отведенное время, объяснять смысл и экономику проекта… Волнение порой мешает представить проект достойно, поэтому нужно учиться и тренироваться, репетировать, быть готовым к возможным вопросам".

Как рассказал директор по киноканалам медиахолдинга "Цифровое телевидение" Иван Кудрявцев, треть опрошенных не хочет работать с анимацией. "Это обидно, поскольку анимация - мощный локомотив всего рынка, самая продаваемая категория российского контента за рубежом".

Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой поднял вопрос о дефиците хороших творческих идей. У нас практически уходит профессия сценариста - режиссеры предпочитают писать сценарии сами, и это заметно снижает уровень картин.

"Я бы посоветовал снимать по чужим сценариям, искать качественные сценарии и больше читать! У меня ощущение, что это поколение меньше читает художественную литературу. Поверьте, у нас довольно интересная, современная, в том числе наша отечественная литература! Мне кажется, здесь стоит искать возможность успеха", - отметил Владимир Толстой.

Тему продолжил кинодраматург Андрей Золотарёв:

"Сценарист - это такая профессия, о которой никто не знает, что это такое. Вот то, что нам нужно развивать. Здесь и вопрос информационной, и финансовой поддержки - в Советском Союзе это совсем по-другому выглядело: были тиражные отчисления, были многие другие методы развития профессии…"

Как сказал исполнительный директор Фонда кино Фёдор Соснов, согласно проведённому опросу, дебютанты ориентируются на таких мастеров, как Вуди Аллен, Леонид Гайдай, Георгий Данелия - людей, находивших свои уникальные формы выражения. По его словам, в России наблюдается кинопроизводственный бум, и "сейчас время дебютантов. У нас в неделю на стрим-платформах выходит до четырёх сериалов, у каждого есть режиссёр - столько не производилось никогда!".