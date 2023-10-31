Режиссер Учитель рассказал о съемках фильма «Шостакович»

«Это два возрастных периода: 25-40 лет и за 60. Я не хотел брать двух артистов на эту роль. Но это значит, что понадобится пластический грим, а очень не хочется, чтобы он был заметен. Да, можно довольно качественно сделать старше лицо. А вот что делать с телом, походкой, плечами, руками, не знаю. Сложно всё это для артиста. Тем не менее мы выбор сделали», — рассказал режиссер.