5 российских фильмов ужасов последних лет, которые стоит посмотреть

Мир кинематографа известен многочисленными жанрами, и фильмы ужасов занимают особое место среди них.

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Российская киноиндустрия в последние годы радует зрителей лентами, от которых леденеет кровь. От психологических триллеров до мистических историй о потустороннем.

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Российские режиссеры создали картины, которые точно оценят любители адреналина.

Пять лучших отечественных фильмов ужасов последних лет, которые стоит посмотреть этой осенью, — в материале «Вечерней Москвы».

«Проводник», 2018

Девушка по имени Катя в исполнении Александры Бортич — сирота. С детства она обладает сверхъестественной способностью: видит умерших людей. Однажды у героини при таинственных обстоятельствах исчезает сестра-близняшка. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что Катя выдумала эту историю. В ходе поисков девушка выясняет, что в городе орудует серийный убийца, который причастен к исчезновению сестры. Цель Кати — успеть ее спасти. В этом ей помогает следователь Капков, которого играет Евгений Цыганов.

«Ледяной демон», 2021

Вечерняя Москва

Ксюша — подросток, который живет в частном доме с матерью Татьяной и отчимом. Ее отец пропал без вести десять лет назад, когда девочка была совсем маленькой. Однажды его находят во льдах: мужчина жив, но находится в коме. Отчима не радует появление потенциального соперника. Несмотря на это, Татьяна решает привезти находящегося в анабиозе экс-супруга домой из больницы и ухаживать за ним своими силами. С этого момента со всеми обитателями дома начинают происходить странные вещи: кажется, они медленно сходят с ума. Ксюша чувствует, что вместе с отцом в жилище поселилось нечто демоническое. Эти силы и влияют на поведение ее близких. Чтобы спасти семью, девочке придется разгадать тайну прошлого.

«Иччи», 2020

Режиссер: Костас Марсаан

Юноша по имени Айсен живет с пожилыми родителями в якутской глуши. Дом семьи расположен за десятки километров от какой-либо цивилизации. В этих проклятых местах стараются не появляться даже шаманы. Однажды из города приезжает старший сын Тимир с женой Елизаветой и ребенком. Мужчина давно покинул родительское гнездо и жил самостоятельно. Оказывается, что Тимиру нужны деньги, так как тот задолжал бандитам большую сумму. Он пытается уговорить родителей продать хозяйство, они сопротивляются. Вскоре на фоне семейных конфликтов начинают происходить ужасающие мистические вещи.

«Вдова», 2020

Вечерняя Москва

Главные роли: Виктория Потемина, Анастасия Грибова, Маргарита Бычкова, Илья Агапов.

Каждый год в лесах Ленобласти исчезают сотни людей. Распространены случаи, когда погибших обнаруживают без одежды, но при этом без признаков насилия. За основу кинопроизведения якобы взяты реальные события 2017 года, когда под Петербургом пропала группа поисковиков. Нашли только одну участницу отряда. По сюжету в ходе учений группа волонтеров-спасателей получает сообщение о том, что потерялся мальчик. Они отправляются на поиски. В глухом лесу на участников начинает охоту некая сущность — призрак ведьмы по прозвищу Хромая Вдова. Злой дух не нашел покоя после смерти и теперь постоянно жаждет новых жертв.

«Яга. Кошмар темного леса», 2020