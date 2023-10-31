Драма "Сама виновата?" скоро выйдет в Сети

Вышла первая сцена из сериала "Сама виновата?". В основу сюжета легло произведение Маргариты Грачевой "Счастлива без рук", основанное, в свою очередь, на реальных событиях.

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Многие помнят реальную историю Маргариты Грачевой, которой муж в порыве ревности отрубил топором кисти рук.

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Сериал, по словам создателей, затронет непростую, но крайне важную тему абьюза и общественного давления, с которым сталкиваются жертвы домашнего насилия.

"На примере судьбы Маргариты зритель увидит, как важна общественная огласка зверской жестокости, и убедится, что, даже пережив такие страшные события, можно не потерять себя, сохранить веру в людей и обрести счастье", - говорится в релизе онлайн-кинотеатра Иви. Все серии "Сама виновата?" выйдут в 2023 году.

Производством занималась кинокомпания братьев Андреасян, это первая совместная работа над сериалом между ними и онлайн-кинотеатром Иви. Продюсерами проекта стали Гевонд Андреасян и Сарик Андреасян. Сарик также стал режиссером сериала. Кресло креативного продюсера занял Алексей Гравицкий. Сценарист - Гаянэ Маркосян.

О чем сериал

Цитируем синопсис: "В 2017 году тихий подмосковный город Серпухов оказывается в центре внимания общественности из-за кровавой расправы Дмитрия Грачева над молодой супругой Маргаритой, которую еще многие годы будут помнить как "девушку, которой муж отрубил топором руки".

В тщательно разработанный план мести Грачева не входит убийство - он рассчитывает время, которое посвятит пыткам и издевательствам, учитывает минуты, необходимые чтобы добраться до больницы. Ведь если Рита умрет - его будет ждать большой срок, а если следовать плану, его осудят лишь за нанесение тяжких телесных повреждений и свое тридцатилетие он встретит на свободе.