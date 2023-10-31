Какие фильмы посмотреть в Хеллоуин, чтобы пощекотать нервы

31 октября празднуется День всех святых, более известный как Хеллоуин. Это идеальное время для просмотра страшных фильмов.

© Кадр из фильма "Звонок"

О самых жутких из них читайте в материале «ФедералПресс».

«Психо»

Фильм 1960 года, рассказывающий о девушке Мэрион Крэйн. Она решила переехать в другой город, чтобы изменить свою жизнь. Тогда же героиня украла конверт с крупной суммой денег, что стало ее главной ошибкой.

«Сияние»

Картина, снятая по роману Стивена Кинга в 1980 году. Джек Торранс вместе с семьей приезжает в горный отель на несколько месяцев, устроившись туда смотрителем. Герои надеялись, что это «приключение» сблизит их, но все обернулось для жены и сына Джека страшным сном.

«Пила: Игра на выживание»

Два незнакомых человека проснулись в полутемном подвале. Оба они не знают, как попали туда. Голос таинственного похитителя обещает пощадить семью одного из мужчин, если он убьет второго пленника.

«Сайлент Хилл»

Фильм, основанный на одноименной компьютерной игре. Роуз Дасилва решает отвезти свою приемную дочь Шэрон в заброшенный Сайлент Хилл, который девочка видит во время припадков из-за приступов лунатизма. В городе их поджидает много странных и жутких вещей.

«Звонок»

Журналистка Рэйчел Келлер проводит расследование о гибели дочери своей подруги. Все жертвы умерли, посмотрев загадочную видеокассету и ответив на телефонный звонок с уведомлением о смерти через 7 дней. Поэтому у героини будет всего неделя, чтобы выяснить, в чем дело, и спастись.

«Паранормальное явление»

Молодожены Кэти и Мик недавно переехали в новый большой дом. Со временем их стали беспокоить странные ночные происшествия: перемещения мебели, жуткие шаги, открывающиеся двери. Мужчина решает установить камеру видеонаблюдения, чтобы понять, что происходит, но все становится только хуже.

«Американская история ужасов»