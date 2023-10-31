Новый сезон сериала "Екатерина. Фавориты" покажут в ноябре

Четвертый сезон популярной киносаги "Екатерина. Фавориты" начнется на канале "Россия 1" 6 ноября в рубрике "Русская серия" в 21:20.

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Практически весь ноябрь на канале будет посвящен продолжению истории о царствовании и личной драме самой могущественной и независимой женщины на российском престоле.

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1779 год. Императрица Екатерина II (Марина Александрова) - на пике своего величия. В Европе ее уже все именуют Великой с подачи влиятельной княгини Дашковой (Анна Ковальчук), которая впоследствии возвращается в Россию и становится ближайшей сподвижницей императрицы.

Светлейший князь Потемкин (Владимир Яглыч) - бывший фаворит, венчанный супруг Екатерины - остается ее верным соратником и фактически вторым лицом в государстве. Однако личная жизнь государыни как и прежде полна страстей и любовных интриг.

Отныне под чутким руководством Потемкина новые фавориты Екатерины то и дело сменяют друг друга. И один из них, Александр Ланской (Сергей Новосад), становится ее настоящей любовью. Но судьба приготовила императрице новые испытания... Несмотря на то, что ее сердце разбито, Екатерина не забывает о масштабных государственных планах. И среди них - манифест о престолонаследии. Государыня решает передать трон внуку Александру, минуя законного наследника - своего сына Павла (Павел Табаков). Но цесаревич не собирается уступать своих прав и будет бороться до конца! Начинается новая схватка за власть…

Многосерийный фильм "Екатерина. Фавориты" - новая глава из грандиозного цикла "История любви. История России".

На телеканале "Россия" с большим успехом вышли картины, посвященные судьбам Ивана Третьего и Софии Палеолог ("София"), Ивана Грозного и Елены Глинской ("Грозный"), Бориса Годунова и Марии Скуратовой ("Годунов"). Эта трилогия охватывает события XV-XVII веков.

В сериале "Елизавета" показан закат эпохи Петра Первого и юные годы его дочери, ставшей впоследствии императрицей Елизаветой Петровной. Над сериалом "Елизавета" работала практически та же съемочная группа, которая во главе с режиссером-постановщиком Дмитрием Иосифовым создавала одни из самых рейтинговых проектов телеканала: "Екатерина. Взлет" и "Екатерина.

Самозванцы" - вторую и третью части масштабной исторической эпопеи. Первую часть снимали режиссеры Александр Баранов и Рамиль Сабитов. Все три фильма исторической эпопеи "Екатерина" были высоко оценены не только в России, но и за рубежом, переведены более чем на 20 языков и показаны более чем в 100 странах. Четвертая часть "Екатерина. Фавориты" завершает историю любви и власти самой знаменитой женщины на престоле России.

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