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Новый сезон сериала "Екатерина. Фавориты" покажут в ноябре

Четвертый сезон популярной киносаги "Екатерина. Фавориты" начнется на канале "Россия 1" 6 ноября в рубрике "Русская серия" в 21:20.

Новый сезон сериала "Екатерина. Фавориты" покажут в ноябре
© Российская Газета

Практически весь ноябрь на канале будет посвящен продолжению истории о царствовании и личной драме самой могущественной и независимой женщины на российском престоле.

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1779 год. Императрица Екатерина II (Марина Александрова) - на пике своего величия. В Европе ее уже все именуют Великой с подачи влиятельной княгини Дашковой (Анна Ковальчук), которая впоследствии возвращается в Россию и становится ближайшей сподвижницей императрицы.

Светлейший князь Потемкин (Владимир Яглыч) - бывший фаворит, венчанный супруг Екатерины - остается ее верным соратником и фактически вторым лицом в государстве. Однако личная жизнь государыни как и прежде полна страстей и любовных интриг.

Отныне под чутким руководством Потемкина новые фавориты Екатерины то и дело сменяют друг друга. И один из них, Александр Ланской (Сергей Новосад), становится ее настоящей любовью. Но судьба приготовила императрице новые испытания... Несмотря на то, что ее сердце разбито, Екатерина не забывает о масштабных государственных планах. И среди них - манифест о престолонаследии. Государыня решает передать трон внуку Александру, минуя законного наследника - своего сына Павла (Павел Табаков). Но цесаревич не собирается уступать своих прав и будет бороться до конца! Начинается новая схватка за власть…

Режиссер Дмитрий Петрунь. В сериале также снимались Михаил Горевой, Диана Милютина, Станислав Тикунов, Софья Шуткина, Николай Иванов, Дмитрий Астрахан, Игорь Иванов, Алексей Колган и другие.

Многосерийный фильм "Екатерина. Фавориты" - новая глава из грандиозного цикла "История любви. История России".

На телеканале "Россия" с большим успехом вышли картины, посвященные судьбам Ивана Третьего и Софии Палеолог ("София"), Ивана Грозного и Елены Глинской ("Грозный"), Бориса Годунова и Марии Скуратовой ("Годунов"). Эта трилогия охватывает события XV-XVII веков.

В сериале "Елизавета" показан закат эпохи Петра Первого и юные годы его дочери, ставшей впоследствии императрицей Елизаветой Петровной. Над сериалом "Елизавета" работала практически та же съемочная группа, которая во главе с режиссером-постановщиком Дмитрием Иосифовым создавала одни из самых рейтинговых проектов телеканала: "Екатерина. Взлет" и "Екатерина.

Самозванцы" - вторую и третью части масштабной исторической эпопеи. Первую часть снимали режиссеры Александр Баранов и Рамиль Сабитов. Все три фильма исторической эпопеи "Екатерина" были высоко оценены не только в России, но и за рубежом, переведены более чем на 20 языков и показаны более чем в 100 странах. Четвертая часть "Екатерина. Фавориты" завершает историю любви и власти самой знаменитой женщины на престоле России.

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Сериал "Васнецова" - на медиаплатформе ВГТРК "Смотрим" с 26 октября. Подписчики получили эксклюзивный доступ к премьерным сериям многосерийного детектива "Васнецова". В главной роли - Анна Михалкова. Также в сериале заняты: Виктор Васильев, Полина Кутепова, Всеволод Болдин и многие другие. Режиссер - Алексей Андрианов ("Грозный", "Годунов", "София", "Шпион").

Согласно сюжету, майор полиции и мать четверых детей Вероника Васнецова после десятилетнего перерыва возвращается на службу. Раньше она работала в полиции Петербурга, а теперь благодаря связям бывшего мужа ее переводят в следственное управление города Калининграда на должность руководителя группы по борьбе с особо тяжкими преступлениями. Начальник отдела, подполковник Лидия Зайцева недовольна назначением Ники. Козни начальства, подозрительность подчиненных, проблемы с детьми, неприятности в личной жизни... Но сломить и выбить из колеи Васнецову невозможно.

Фильмы и сериалы, Елизавета, Шпион, Станислав Тикунов, Всеволод Болдин, Елена Глинская, Сергей Новосад, Мария Скуратова, Дмитрий Иосифов, Диана Милютина, Алексей Андрианов, Софья Шуткина, Рамиль Сабитов, Лидия Зайцева, Анна Ковальчук, Алексей Колган, Владимир Яглыч, Полина Кутепова, Анна Михалкова, Александр Баранов, Марина Александрова, Виктор Васильев, Дмитрий Астрахан, Игорь Иванов, Николай Иванов, Иван Грозный, Борис Годунов, Павел Табаков