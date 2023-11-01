Появились новые кадры ремейка «Иван Васильевич меняет профессию»

На свежих кадрах можно увидеть Марину Кравец в образе жены Шурика, которая в картине споет песню «Звенит январская вьюга». Также на фото попали Юрий Музыченко , Гоша Куценко , Азамат Мусагалиев и другие звёзды ТНТ.

Сюжет ленты расскажет о том, как инженер-изобретатель Шурик вновь попытается вернуть царя Ивана Васильевича Грозного в своё время. Но теперь Машина времени работает на VPN, и из-за постоянных сбоев в Сети путешественников во времени будет кидать в разные страны и эпохи.