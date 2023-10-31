Disney представил первый кадр из фильма "Белоснежка"

Первый кадр из художественного фильма Disney "Белоснежка" здесь. На днях киностудия поделилась материалом из своего амбициозного проекта - live-action ремейка мультфильма "Белоснежка и семь гномов" (1937). На снимке можно увидеть Рэйчел Зеглер в образе классической диснеевский принцессы в окружении её любимых друзей. Актриса одета в модификацию культового наряда Белоснежки - топ голубого цвета и пышную жёлтую юбку - и сфотографирована с разношерстной компанией внутри знаменитого домика, сокрытого в лесной чаще.

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Inc-news

Когда "Белоснежка" выйдет в кинотеатрах

Disney опубликовал первый кадр одновременно с объявлением о переносе даты премьеры на год позже. Первоначально картину планировалось выпустить на большие экраны 22-го марта 2024-го, однако теперь зрителям придётся подождать. Они познакомятся с новым творением киностудии лишь 21-го марта 2025-го.

Белоснежку сыграет Рэйчел Зеглер

После новой "Русалочки" с темнокожий Холли Бейли Disney продолжает диверсифицировать свои классические истории, утверждая на главные роли актёров, принадлежащих к разным этносам. Вот, и Зеглер с колумбийскими корнями посчастливилось получить роль Белоснежки. В первоисточнике мультфильма 1937-го года, сказке братьев Гримм, героиня предстаёт блондинкой, с фарфоровой кожей и синими глазами. Но киностудия целенаправленно решила бороться со стереотипами, и смуглая Белоснежка продюсеров не смущает. Создатели картины пошли ещё дальше и переиначили всю историю девушки, ставшей жертвой козней злой мачехи, но в конце концов нашедшей дружбу и любовь. Сюжет претерпел большие изменения, о чём сама актриса рассказала в беседе с фанатами Disney.

Зеглер получила известность, благодаря работе над фильмом Стивена Спилберга "Вестсайдская история" (2021). Она также снялась в грядущем приквеле "Голодных игр" - кинофэнтези "Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах", сыграв Люси Грей Бэйрд. Премьера картины состоится уже 17-го ноября.

Злую королеву сыграет Галь Гадот

Актриса, известная по роли Чудо-женщины, предстанет в новом фильме Disney злобной мачехой. Периодически вопрошая волшебное зеркало о самой красивой женщине на свете, она пытается извести Белоснежку, на которую указывает устройство, всеми возможными способами.

Что рассказала Рэйчел Зеглер о "Белоснежке"

Комментарии актрисы об оригинальном анимационном фильме Disney 1937-го года вызвали в сети волну критики. В сентябре 2022-го актриса приняла участие в конференции Disney Fan Club's D23 Expo, где высказалась о модернизации классической истории. "Думаю, 1937-го больше нет. Мы полностью заново написали "Белоснежку" - её не спасает принц, и она не мечтает о настоящей любви. Она мечтает о том, чтобы стать лидером, которым, она знает, может быть, и которым, как ей говорил отец, она может стать, если будет сильной, честной, отважной и настоящей".