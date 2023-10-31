Вышел трейлер фильма "Манодром" с Эдриеном Броуди

Айзенберг сыграл молодого человека, явно недовольного своей жизнью. Мужчина остался без работы, при этом его девушка ждет ребенка. Герой присоединился к группе, которую персонаж Броуди называет семьей.

Позже становится понятно, что семья является сообществом мужчин, поддерживающих друг друга и формирующих нечто похожее на культ, где герой Броуди – лидер и приверженец токсичной маскулинности.

В группе герой Айзенберга меняется, он превращается в мужчину, который посещает громкие вечеринки, ввязывается в драки и поднимает руку на свою беременную женщину.

В издании Collider отметили, что фильм "исследует разрушительные последствия токсичной маскулинности, в особенности для отношений, в то же время предлагая мрачную комедийную перспективу".

В кинокартине также снялись Одесса Янг и Итан Сапли, Эван Джонигкайт и Филип Эттингер. Фильм выйдет в прокат 10 ноября.

Ранее российский космонавт Анна Кикина сообщила, что не против сняться в возможном продолжении фильма "Вызов".