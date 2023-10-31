Не нужно обманывать Джона Крамера. Микрорецензия на «Пилу 10»

После самой первой «Пилы» нужно было куда-то двигаться, и в сиквеле создатели решили раскрыть поглубже личность Джона Крамера, объяснив его мотивы. После еще семи фильмов разной степени успешности, «Пила 10» возвращается к истокам и снова становится личной историей кровавого инженера. И это идет фильму на пользу – добавляет, если можно так сказать, душевности. Если раньше не переднем плане были жертвы и их истории, то теперь все наоборот.

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Здесь нет классического противостояния добра со злом. Джон Крамер, если и вызывает у зрителей симпатию, по своей сути является злодеем. Его извращенную философию невозможно принять, но понять, хоть и с трудом – можно. И чтобы ему сопереживать режиссер Кевин Гротерт выдвигает в антагонисты аморально бесчеловечных врачей-обманщиков. Даже зная, кто выйдет победителем в этом противостоянии, все равно хочется увидеть, как именно абсолютное зло будет наказано.

«Пила 10» хронологически идет после «Пилы 1» — разница между фильмами 19 лет. Это сильно заметно на Тобине Белле и Шоуни Смит. Им уже 81 и 54, а играют они все тех же героев, которым 62 и 35 лет, но они справляются и этого достаточно. Все герои второго плана, как и раньше, забудутся сразу, как завершится испытание. Они лишь игрушки в большой игре Конструктора.

«Пила 10» — это картина, которую, оценят прежде всего поклонники франшизы, которые остаются с ней несмотря на периодически возникающие неровности. Новая часть хоть и не дотягивает до лучших фильмов собственной серии, но значительно лучше самых плохих. Все, за что любят Конструктора смерти, здесь есть: креативные ловушки, смертельные игры, борьба за жизнь, колоритные персонажи и кукла Билли на велосипеде. А еще есть маленький приятный сюрприз в короткой сцене после титров.