Наталья Бочкарева поделилась подробностями съемок продолжения сериала
Наталья Бочкарева, которая сыграла Дашу Букину в сериале «Счастливы вместе», поделилась подробностями съемок ленты. Видеоролик актриса опубликовала в социальных сетях. Артистка поделилсь кадрами со съемочной площадки, на которые попали актриса Дарья Сагалова (Света Букина) и известный шоумен и комедийный актер Тимур Батрутдинов.
«У нас новый жених. Да нет, он уже не жених. Он теперь муж — да еще и бывший. Ну, кто его знает: сегодня бывший, завтра настоящий», — прокомментировала Бочкарева.
Напомним, в начале июля телеканал ТНТ анонсировал продолжение популярного ситкома «Счастливы вместе». Сиквел получит название «Букины» и будет состоять из 10 серий. Главные роли исполнят все те же актеры — Виктор Логинов (Гена Букин), Наталья Бочкарева (Даша Букина), Дарья Сагалова (Света Букина) и Александр Якин (Рома Букин).
15 сентября 2023 года нижегородская актриса заявила о начале съемок продолжения сериала. В нем Бочкарева вновь исполнит роль Даши Букиной, правда, уже в новом амплуа — у нее появились внуки.