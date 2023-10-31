Состоялась премьера комедийного сериала «Политех»

По сюжету школьник Глеб хочет стать киберспортсменом по игре Battle Teams 2, но родители отговаривают его, советуя получить образование. Чтобы уделять больше времени тренировкам, парень поступает во второсортный колледж, но новая директриса мешает его планам, пытаясь поднять планку учебного заведения.