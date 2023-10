Фильм ужасов «Оно» (It Follows) получит продолжение

Фильм ужасов «Оно» (It Follows), ставший одним из открытий 2014 года, получит продолжение. Как сообщает THR , сиквел будет называться They Follow, что можно перевести как «Они». Режиссер Дэвид Роберт Митчелл снова срежиссирует, а актриса Майка Монро вновь повторит свою роль.