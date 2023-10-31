Фильм ужасов «Оно» (It Follows) получит продолжение

Фильм ужасов «Оно» (It Follows), ставший одним из открытий 2014 года, получит продолжение. Как сообщает THR , сиквел будет называться They Follow, что можно перевести как «Они». Режиссер Дэвид Роберт Митчелл снова срежиссирует, а актриса Майка Монро вновь повторит свою роль.

© Kinobugle.ru

Сюжет «Оно» рассказывал о молодой девушке, которая после сексуального контакта с парнем узнает, что теперь за ней охотится мистическая сущность. Единственный способ отсрочить смерть – также через секс передать проклятие кому-то другому. Этот человек станет ближайшей целью. Но после того, как сущность с ним расправится, она вернется к предыдущей жертве.

Фильм получил достаточно высокие оценки критиков и зрителей. Он вышел в ограниченный прокат и тем не менее собрал $23,3 млн при бюджете в $1,3 млн.

Детали сиквела пока не раскрываются, но известно, что съемки начнутся в 2024 году.

Это не экранизация Стивена Кинга. Более правильный перевод названия — «Оно следует», а сиквела — «Они следуют», что намекает на наличие нескольких мистических сущностей в продолжении.