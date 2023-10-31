Кинокритик объяснила популярность корейского кино у россиян
Аудитория у корейского кинематографа из-за жанрового разнообразия самая разная, от молодежи до людей старшего возраста, отметила в эфире НСН Марина Латышева.
Рост популярности корейских фильмов и сериалов у россиян связан с их жанровым разнообразием, а также с тем, что отечественным компаниям необходимо заполнять дыры в своих сетках, заявила кинокритик Марина Латышева в интервью НСН.
Накануне сообщалось, что спрос на корейские киноленты в РФ обогнал турецкие сериалы. Онлайн-сервисы увеличили закупки таких фильмов за девять месяцев 2023 года на 35-40% в сравнении с годом ранее, пишут «Известия» со ссылкой на видеосервисы.
Так, на Wink количество корейских тайтлов выросло на 35%.
«У корейского кинематографа действительно широчайший жанровый диапазон: самые кровавые, самые жуткие истории могут быть сняты корейскими режиссерами. При этом у них есть сериалы феерически сентиментальные, настолько вышибающие слезу, что просто любые домохозяйки всего мира будут рыдать неделями. Интерес к этому всему связан не только с жанровым разнообразием, но и с тем, что нашим компаниям необходимо заполнять дыры в своих сетках, связанные с известными событиями. Корейская киноиндустрия предоставляет для этого массу возможностей», - сказала Латышева.
Она отметила, что аудитория у корейского кинематографа из-за жанрового разнообразия самая разная, от молодежи до людей старшего возраста.
«Из-за жанрового разнообразия аудитория у корейского киноматографа может быть самая разная. Что касается сериалов, это тоже зависит от жанра: как молодежь, так и люди старшего возраста могут это все смотреть. Что касается того, что больше привлекает сегодня зрителя, то в такие темные времена всегда привлекают какие-то сказки, уводящие от реальности», - резюмировала собеседница НСН.