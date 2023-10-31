Кинокритик объяснила популярность корейского кино у россиян

«У корейского кинематографа действительно широчайший жанровый диапазон: самые кровавые, самые жуткие истории могут быть сняты корейскими режиссерами. При этом у них есть сериалы феерически сентиментальные, настолько вышибающие слезу, что просто любые домохозяйки всего мира будут рыдать неделями. Интерес к этому всему связан не только с жанровым разнообразием, но и с тем, что нашим компаниям необходимо заполнять дыры в своих сетках, связанные с известными событиями. Корейская киноиндустрия предоставляет для этого массу возможностей», - сказала Латышева.