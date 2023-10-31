Лучшие фильмы о собаках на страже закона

Собака — верный друг человека. Но иногда и собаке нужен верный друг, особенно если это пес, стоящий на полицейской и военной службе, которая подразумевает тяготы и лишения.

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Специально для вас собрали 6 картин о взаимоотношениях армейских псов и их хозяев, от голливудской и советской классики до довольно малоизвестных картин.

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«Клык»

Свежий триллер о полицейском Джейке, потерявшем хвостатого напарника в перестрелке с наркоторговцами. Теперь ему, одержимому местью, предстоит не только найти и покарать виновных в смерти пса, но и завести дружбу с новым зверем — немецкой овчаркой Сокс, который, как и он, не доверяет людям. В главной роли — звезда «Темного рыцаря» Аарон Экхарт, играющий мрачного мстителя с замашками виджиланте. При этом центральной темой все равно становится выстраивание отношений между Джейкоми его пушистым другом.

«К-9: Собачья работа»

Классика police dog movies с неподражаемым Джеймсом Белуши в роли неутомимого полицейского Майкла Дули, который тоже пытается накрыть наркомафию. Для помощи в этом деле к нему приставляют Джерри Ли — своенравную овчарку, которая не только натаскана на поиск запрещенных веществ, но и обладает сложным характером. Вместе им предстоит не только разоблачить наркоторговцев, но и научиться ладить друг с другом. Кстати, две из четырех овчарок, сыгравших Джерри Ли, стали впоследствии домашними питомцами Белуши и снялись в других фильмах серии.

«Ко мне, Мухтар!»

Еще один классический, теперь уже советский фильм, рассказывает о лейтенанте милиции Николае Глазычеве (играет неподражаемый Юрий Никулин, специально научившийся дрессировке собак), который вместе с верным напарником, немецкой овчаркой Мухтаром, идет по следу опасного преступника-рецидивиста. Прообразом Мухтарастал знаменитый милицейский пес Султан, в реальности задержавший более трех тысяч преступников. Сценарист фильма, писатель Израиль Меттер, был так впечатлен биографией Султана, что написал книгу о нем, которая и стала основой для картины Семена Туманова.

«Меган Ливи»

Малоизвестная, но крайне высоко оцененная критиками и зрителями картина рассказывает о капрале ВМС США Меган Ливи, которая мечтала стать морпехом, но в наказание была вынуждена работать в загоне для армейских собак. Там она и познакомилась с Рексом — нелюдимым псом, для которого постепенно стала не только лучшим другом, но и спасителем, когда зверя хотели усыпить после полученных в Афганистане травм. В основе лежит реальная история, а режиссер Габриэла Каупертвэйт до этого занималась документальным кино, поэтому фильм получился крайне правдоподобным.

«Лулу и Бриггс»

Режиссерский дебют знаменитого актера Ченнинга Татума, который снял его вместе с продюсером Ридом Кэролином — ранее они вместе сделали документальную картину «Боевой пес: Лучший друг солдата» о взаимоотношениях военных и их собак. В этом фильме Татум сам сыграл главную роль — ветерана Джексона Бриггса, которому поручают доставить бельгийскую овчарку Лулу на похороны ее хозяина, офицера армии США. Из-за страхов перед полетами им приходится проделать путь на машине, и за это время эти двое, первоначально не испытывавшие симпатии друг к другу, сблизятся и заново научатся любить жизнь.

«Макс»