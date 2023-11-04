Кадр дня: как Шелли Дюваль сошла с ума на съемках "Сияния"

Фильм Стэнли Кубрика "Сияние", снятый по одноименному роману Стивена Кинга в 1977 году, считается одним из величайших фильмов ужасов всех времен, хоть и сам Кинг его ненавидит.

© Кадр из фильма "Сияние"

О том, как фильм свел с ума исполнительницу главной женской ролии Шелли Дюваль, — в материале "Рамблер".

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Стэнли Кубрик как автор был известен своим перфекционизмом и некоторой невротичностью. Его предыдущий фильм, "Барри Линдон", не имел успеха в прокате, что стало ударом для него.

На видео, снятом 19-летней Вивиан Кубрик, ее отец Стэнли кричит Шелли Дюваль фразу "мотор" перед сценой в фильме "Сияние". Возможно, дело в том, что Кубрик находился на улице, а Дюваль — за большой дверью на съемочную площадку, или голос Кубрика был заглушен снегоуборочной машиной, работающей на площадке, но Дюваль пропустила свою реплику.

Кубрик говорит "снято", а затем встречает Дюваль у двери не для того, чтобы выяснить причину пропущенной реплики, а для того, чтобы отчитать ее, заявив: "Ты тратишь наше время". После этого показано, как Дюваль говорит, что она не думает, что ее сцена была бы такой же хорошей, если бы Кубрик не вывел ее из себя, но отмечает, что Кубрик сознательно обращался с ней таким образом, чтобы получить отличный результат. Она выглядит спокойной и улыбается.

В то время Дюваль была восходящей звездой, но обращение Кубрика с ней на съемочной площадке едва не заставило ее навсегда уйти из актерской профессии.

Вершина его жестокости по отношению к Дюваль выразилась в одной из самых знаковых сцен "Сияния" — с бейсбольной битой на лестнице. Кубрик заставил Дюваль и Николсона снять эту сцену за рекордные 127 дублей, что любители ужасов любят называть забавной мелочью. В результате руки Дюваль были содраны от длительного захвата биты, голос стал хриплым от плача, глаза опухли, а сама она ушла со съемочной площадки совершенно обезвоженной. Моменты, когда Дюваль плачет от боли, страха и усталости, — это не актерская игра, а исполнение реплик актером, находящимся в состоянии психологической травмы.

Психологическое воздействие Кубрика на Дюваль было настолько сильным, что у нее начали выпадать волосы. "Проснуться в понедельник так рано утром и понять, что тебе придется плакать весь день, потому что это запланировано, — я просто начинала плакать", — сказала Дюваль. В не менее культовой "сцене с дверью" Джек Николсон разрушил почти 60 дверей, чтобы сделать кадр по вкусу Кубрика, и снимал этот момент в течение трех дней. Сцена была в основном импровизированной, и Кубрик, как сообщается, скрыл от Дюваль информацию о том, что Николсон решил разрушить дверь топором, что означает подлинность ее реакции.

Кубрик решил снимать фильм "Сияние" в хронологическом порядке, в результате чего съемки растянулись на целых 500 дней. Вивиан также рассказала о тираническом отношении своего отца к Дюваль во время съемок. Он приказал зрителям не проявлять никакого сочувствия к Дюваль и попросил их полностью игнорировать ее. Он ни разу не похвалил ее сцены и при этом постоянно хвалил Николсона, который сидел рядом с ней. Такая интенсивная тренировка психики с изоляцией и "пытками" для роли оказалась слишком сильным стрессом для Дюваль.