5 кинопремьер ноября: заглядываем в прошлое

Пять зрелищных фильмов нашел для своих читателей БФМ-Новосибирск среди ноябрьских кинопремьер. В список вошли картины на любой вкус: от космической фантастики и любовной истории до исторических боевиков, включая пятую часть «Гардемаринов».

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В ноябрьскую подборку лучших кинопремьер по версии БФМ-Новосибирск вошли три российских и два европейских фильма. Так получилось, что все они так или иначе заставляют зрителя обернуться в прошлое.

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«Человек ниоткуда»

Фантастический триллер о советском космонавте, попавшем в наше время. По сценарию, за год до полета в 1961-м Юрия Гагарина состоялся засекреченный запуск ракеты с космонавтом Кимом Кирилловым на борту.

Корабль получает повреждения при выходе на орбиту и падает обратно на Землю. Придя в себя, Ким понимает, что попал в далекое будущее. Ему сложно принять новую реальность, и он почти ничего не помнит о своей жизни до полета в космос. Единственное его воспоминание – образ девушки из прошлого, которую он встречает в современной Москве. Он знает ее, а вот она его нет.

Дата выхода: 2 ноября 2023

Режиссер: Ренат Давлетьяров («А зори здесь тихие…»)

«Гардемарины 1787. Война»

Bfm.ru

Возвращение на экраны любимой истории про отважных героев началось весьма бодро. Едва успела выйти в октябре четвертая часть «Гардемарины 1787. Мир» – спустя более 30 лет после третьего фильма – как ей на подмогу спешит пятая часть «Гардемарины 1787. Война».

В продолжении культового проекта задействованы те же лица – Харатьян, Мамаев, Домогаров, Орбакайте, Боярский. У руля – все тот же режиссер и сценарист Светлана Дружинина.

Крым, 1787 год. Представители западных держав в очередной раз начинают свои козни против России, но главные герои – возмужавшие гардемарины и их повзрослевшие дети – снова встают на защиту Отечества. Проделав рискованный путь с острова Мальта до Крыма, они становятся участниками исторического сражения при Кинбурне под командованием генерала Суворова.

Дата выхода: 16 ноября 2023

Режиссер: Светлана Дружинина («Гардемарины, вперед!», «Виват, гардемарины!», «Гардемарины III»)

«Мастер и его муза»

«Надо сломать этому человеку пальцы, чтобы он больше не брал в руки кисть!» Биографическая драма о разрушительной силе любви совместного производства Австрии, Чехии, Германии и Швейцарии.

Весной 1912 года молодой художник из Вены Оскар Кокошка, в будущем крупнейший представитель австрийского экспрессионизма, знакомится с недавно овдовевшей Альмой Малер – светской львицей, широко известной в кругах венского общества. Бурный роман Альмы и Оскара служит источником вдохновения для гениального художника. Однако неудержимое влечение друг к другу вскоре начинает разрушать их мир и становится угрозой существованию обоих.

Дата выхода: 9 ноября 2023

В ролях: Антон фон Люк, Эмили Кокс, Татьяна Паугофова, Корнелиус Обоня, Уилфрид Хоххолдингер

«Будика: королева воинов»

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Исторический боевик с Ольгой Куриленко о борьбе варварских племен с римлянами. Картина производства Великобритании изобилует батальными сценами, великолепными костюмами и героическими саундтреками.

61 год н.э. Бриттские земли порабощаются императором Нероном. Жизнь правителя племени иценов обрывается: римляне вероломно убивают его, забирают земли, избивают его жену (будущую Будику) и убивают дочерей. Главную героиню спасают варвары, нарекают своей царицей и просят ее возглавить восстание против римлян. Она собирает огромную армию, которая должна принести разрушение римским поселениям и свободу варварским племенам.

Будика (Боудикка) – реально существовавшая историческая фигура, прославившаяся своей жестокостью при разрушении римских поселений. Так, население из 17 тысяч человек в трех городах было полностью уничтожено самыми варварскими способами.

Дата выхода: 2 ноября 2023

Режиссер: Джесси В. Джонсон

«Легенда о самбо»

Спортивная драма о советских мастерах боевых искусств будет интересна всем любителям спорта и единоборств.

Действия разворачиваются в 1936 году на московской Спартакиаде. Приглашена сильнейшая команда борцов, включая двух мастеров боевых искусств. Василий Ощепков – с детства обучался искусству дзюдо в Японии. Виктор Спиридонов – ветеран Русско-японской войны, разрабатывающий приемы для самообороны. Оба одержимы идеей создания национальной борьбы. Так рождалось самбо.

И вот решающий поединок. Кто одержит победу, кого ждет поражение? Напряжение боев, интрига соревнований, великая эпоха открытий – все это переплетается с судьбами двух великих создателей самбо и их ученика Анатолия Харлампиева.