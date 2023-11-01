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5 кинопремьер ноября: заглядываем в прошлое

Пять зрелищных фильмов нашел для своих читателей БФМ-Новосибирск среди ноябрьских кинопремьер. В список вошли картины на любой вкус: от космической фантастики и любовной истории до исторических боевиков, включая пятую часть «Гардемаринов».

5 кинопремьер ноября: заглядываем в прошлое
© Bfm.ru

В ноябрьскую подборку лучших кинопремьер по версии БФМ-Новосибирск вошли три российских и два европейских фильма. Так получилось, что все они так или иначе заставляют зрителя обернуться в прошлое.

Видео дня

«Человек ниоткуда»

Фантастический триллер о советском космонавте, попавшем в наше время. По сценарию, за год до полета в 1961-м Юрия Гагарина состоялся засекреченный запуск ракеты с космонавтом Кимом Кирилловым на борту.

Корабль получает повреждения при выходе на орбиту и падает обратно на Землю. Придя в себя, Ким понимает, что попал в далекое будущее. Ему сложно принять новую реальность, и он почти ничего не помнит о своей жизни до полета в космос. Единственное его воспоминание – образ девушки из прошлого, которую он встречает в современной Москве. Он знает ее, а вот она его нет.

Дата выхода: 2 ноября 2023

Режиссер: Ренат Давлетьяров («А зори здесь тихие…»)

В ролях: Александр Метёлкин, Ирина Медведева, Иван Злобин, Варвара Комарова, Илья Любимов

«Гардемарины 1787. Война»

Bfm.ru

Возвращение на экраны любимой истории про отважных героев началось весьма бодро. Едва успела выйти в октябре четвертая часть «Гардемарины 1787. Мир» – спустя более 30 лет после третьего фильма – как ей на подмогу спешит пятая часть «Гардемарины 1787. Война».

В продолжении культового проекта задействованы те же лица – Харатьян, Мамаев, Домогаров, Орбакайте, Боярский. У руля – все тот же режиссер и сценарист Светлана Дружинина.

Крым, 1787 год. Представители западных держав в очередной раз начинают свои козни против России, но главные герои – возмужавшие гардемарины и их повзрослевшие дети – снова встают на защиту Отечества. Проделав рискованный путь с острова Мальта до Крыма, они становятся участниками исторического сражения при Кинбурне под командованием генерала Суворова.

Дата выхода: 16 ноября 2023

Режиссер: Светлана Дружинина («Гардемарины, вперед!», «Виват, гардемарины!», «Гардемарины III»)

В ролях: Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Мамаев, Кристина Орбакайте, Михаил Боярский, Ольга Машная, Федор Добронравов

«Мастер и его муза»

«Надо сломать этому человеку пальцы, чтобы он больше не брал в руки кисть!» Биографическая драма о разрушительной силе любви совместного производства Австрии, Чехии, Германии и Швейцарии.

Весной 1912 года молодой художник из Вены Оскар Кокошка, в будущем крупнейший представитель австрийского экспрессионизма, знакомится с недавно овдовевшей Альмой Малер – светской львицей, широко известной в кругах венского общества. Бурный роман Альмы и Оскара служит источником вдохновения для гениального художника. Однако неудержимое влечение друг к другу вскоре начинает разрушать их мир и становится угрозой существованию обоих.

Дата выхода: 9 ноября 2023

Режиссер: Дитер Бернер

В ролях: Антон фон Люк, Эмили Кокс, Татьяна Паугофова, Корнелиус Обоня, Уилфрид Хоххолдингер

«Будика: королева воинов»

Bfm.ru

Исторический боевик с Ольгой Куриленко о борьбе варварских племен с римлянами. Картина производства Великобритании изобилует батальными сценами, великолепными костюмами и героическими саундтреками.

61 год н.э. Бриттские земли порабощаются императором Нероном. Жизнь правителя племени иценов обрывается: римляне вероломно убивают его, забирают земли, избивают его жену (будущую Будику) и убивают дочерей. Главную героиню спасают варвары, нарекают своей царицей и просят ее возглавить восстание против римлян. Она собирает огромную армию, которая должна принести разрушение римским поселениям и свободу варварским племенам.

Будика (Боудикка) – реально существовавшая историческая фигура, прославившаяся своей жестокостью при разрушении римских поселений. Так, население из 17 тысяч человек в трех городах было полностью уничтожено самыми варварскими способами.

Дата выхода: 2 ноября 2023

Режиссер: Джесси В. Джонсон

В ролях: Ольга Куриленко (девушка Бонда в «Кванте милосердия»; «Обливион», «Черная вдова»), Клайв Стэнден, Рита Ташингем, Петер Францен, Ник Моран

«Легенда о самбо»

Спортивная драма о советских мастерах боевых искусств будет интересна всем любителям спорта и единоборств.

Действия разворачиваются в 1936 году на московской Спартакиаде. Приглашена сильнейшая команда борцов, включая двух мастеров боевых искусств. Василий Ощепков – с детства обучался искусству дзюдо в Японии. Виктор Спиридонов – ветеран Русско-японской войны, разрабатывающий приемы для самообороны. Оба одержимы идеей создания национальной борьбы. Так рождалось самбо.

И вот решающий поединок. Кто одержит победу, кого ждет поражение? Напряжение боев, интрига соревнований, великая эпоха открытий – все это переплетается с судьбами двух великих создателей самбо и их ученика Анатолия Харлампиева.

Дата выхода: 16 ноября 2023

Режиссер: Андрей Богатырев

В ролях: Дмитрий Павленко, Вольфганг Черни, Алексей Шевченков, Ольга Сташкевич, Владимир Гостюхин

Фильмы и сериалы, Обливион, Татьяна Паугофова, Эмили Кокс, Вольфганг Черни, Рита Ташингем, Оскар Кокошка, Петер Францен, Василий Ощепков, Ольга Сташкевич, Альма Малер, Дитер Бернер, Анатолий Харлампиев, Александр Метелкин, Иван Злобин, Клайв Стэнден, Илья Любимов, Виктор Спиридонов, Ольга Машная, Ренат Давлетьяров, Дмитрий Павленко, Андрей Богатырев, Владимир Гостюхин, Алексей Шевченков, Михаил Мамаев, Дмитрий Харатьян, Ирина Медведева, Александр Домогаров, Ольга Куриленко, Светлана Дружинина, Михаил Боярский, Федор Добронравов, Кристина Орбакайте, Юрий Гагарин