Доля голливудских фильмов на российском ТВ резко сокращается

Доля иностранных фильмов в эфире российских федеральных телеканалов в прошедшем телесезоне-2022/23 сократилась до 33% — ранее цифра составляла 42%. Большую часть эфира занимает советское и российское кино. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Mediascope.

После ухода голливудских студий телеканалы пытаются заменить их контент произведениями от независимых европейских и американских студий, а также фильмами из Китая, Южной Кореи и Индии. Глава Института современных медиа Кирилл Танаев считает, что подобная замена — «очередная большая иллюзия». По его мнению, российские зрители предпочитают массово смотреть голливудский контент, а не азиатское кино.