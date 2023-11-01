Что известно о домах, где снимали самые страшные фильмы ужасов

В начале осени в Пасадене (Калифорния, США) Джон Карпентер снимал свой легендарный «Хэллоуин». Какие еще дома засветились в самых леденящих душу фильмах ужасов — в галерее «Ленты.ру».

Реальные дома для съемок кино стали использовать далеко не сразу: первые полвека существования кинематографа все фильмы ужасов — от первого трехминутного «Замка дьявола», снятого режиссером Жоржем Мельесом в 1896 году, до треш-хорроров начала 1960-х — снимались в павильонах. Дело в том, что кинотехника была такой громоздкой, что разместить ее в обычном доме было попросту невозможно.

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Индустрия быстро развивалась, и на пленке стали появляться реальные дома, а не декорации. Одним из первых на киноэкране Лос-Анджелеса, принадлежавший бизнесмену Чарльзу Эннису и его супруге. Именно в его стенах, украшенных рельефными узорами в стиле майя, обитали привидения из «Дома ночных призраков» 1959 года. А в 1960 году Альфред Хичкок специально для «Психо» выстроил целое здание. Прообразом мотеля семьи Бейтс стал дом с Эдварда Хоппера «Дом у железной дороги». В 1959 году, приступая к производству «Психо», Хичкок распорядился выстроить нечто подобное на холме, на задворках студии Universal: в готическом стиле, с узкими окнами и остроконечной крышей.

Отличился и советский кинематограф: «Вий» 1967 года тоже Черниговом и Пресвятой Богородицы в селе Горохолин Лес в Ивано-Франковской области. Правда, последняя до наших дней не дошла: в 2006 году церковь сгорела дотла после короткого замыкания.

Доходный дом «Бремфорд», «Ребенок Розмари», 1968

Многоквартирный дом на Манхеттене, в котором режиссер Роман Полански поселил героев хоррора «Ребенок Розмари», на самом деле называется «Дакота хаус». Он был построен в 1884 году архитектором Генри Хандербергом по заказу предпринимателя Эдварда Кларка, возглавлявшего компанию по производству швейных машин Zinger. Кларк задумал построить на Манхеттене фешенебельный доходный дом для богатых людей. Это было роскошное здание. 9 этажей, 65 квартир (позже их число выросло до 130 за счет комнат для прислуги), высота потолков по 4 метра. В квартирах — мраморные камины, кессонные потолки из дуба, медная фурнитура. Из окон — вид на пруд и парк.

В первые 45 лет существования «Дакоты» в ней не было ни одной свободной квартиры. Даже сегодня, спустя почти сто пятьдесят лет, туда нельзя заселиться просто так: жильцов выбирает правление. В «Дакоте» проживало немало знаменитостей, среди которых были композитор Леонард Берстайн, актрисы Лорен Бэкол и Джуди Гарленд, а также Джон Леннон и Йоко Оно. В 1980-м в музыканта выстрелили прямо под окнами дома.

Дом Сойеров, «Техасская резня бензопилой», 1974

Нужный дом для истории о каннибалах из «Техасской резни бензопилой» режиссер Тоуб Хупер нашел в окрестностях своего родного Остина в техасском захолустье. Это был старый, но опрятный сельский домик, который хозяева сдавали постояльцам. Хупер арендовал в нем три комнаты на пять дней, однако съемки затянулись на три недели. Позднее актеры вспоминали, что это был самый адский фильм в их жизни. Для создания гнетущей атмосферы художник-постановщик Роберт Барнс раскладывал по комнатам гниющую еду и кости животных. Работа над фильмом велась летом, стояла жара, а окна были постоянно зашторены.

Дальнейшая судьба дома сложилась неожиданно. В 1998 году его продали и перевезли в Кингсленд (Арканзас). Новые владельцы открыли в нем закусочную. Сейчас она называется Hooper’s, в честь Тоуба Хупера. Обеденный зал расположен в той самой комнате, где главный герой фильма по прозвищу Кожаное лицо и его родственники устраивали жуткие пиршества, а его стены украшены фотографиями с автографами актеров и съемочной группы. В меню есть такие блюда, как сэндвич Hitchhiker’s Grilled Chicken и коктейль Grandpa Sawyer.

Дом семьи Лутц, «Ужас Амитивилля», 1979

Три этажа, пять спален и три ванные комнаты, а еще голоса, скрипы и жуткие звуки, которые сводят жильцов с ума. Прототипом дома из «Ужаса Амитивилля» стало здание в американском городе Амитивилль. Оно находится всего в получасе езды от Нью-Йорка, а его история даже более жуткая, чем сюжет одноименного фильма. В 1960 году молодая супружеская пара арендовала красивый особняк по адресу Оушен-Авеню, 112, в надежде жить там долго и счастливо.

Однако счастье продлилось ровно полгода, после чего они сбежали, напуганные постоянным шепотом по ночам, звуками шагов по скрипящим половицам и шорохами по углам. Дом срочно выставили на продажу, и через пять лет туда заехала семья Дефео. Они продержались дольше молодоженов — целых девять лет. Младший сын, 14-летний Рональд, стал слышать голоса. Они нашептывали ему жуткие вещи, отдавали приказы. 13 ноября 1974 года под их влиянием он расправился со своей семьей. На суде адвокаты пытались доказать невменяемость Рональда, ведь, по его словам, преступление его заставил совершить сам дом. Однако психиатрическая экспертиза признала Рональда вменяемым, и суд приговорили его к 150 годам заключения. Рональд Дефео закончил свою жизнь в тюрьме в 2021 году.

Фильм «Ужас Амитивилля» был снят через пять лет после трагических событий и полностью основан на показаниях семьи Лутц — жильцах, которые поселились в доме после Дефео. По сюжету, новые хозяева не успевают освятить дом, и вскоре в нем начинают твориться ужасные вещи: их мучают видения, у детей появляются воображаемые друзья. Городские власти не Стюарту Розенбергу проводить съемки на месте настоящего преступления, поэтому кинематографисты нашли похожий двухэтажный особняк в городе Томс-Ривер, штат Нью-Джерси. Чтобы внешне здание не отличалось от дома в Амитивилле, ему пришлось пристроить с обоих торцов веранды и балкон.

Отель «Оверлук», «Сияние», 1980

В 1937 году, во времена Великой депрессии, на склоне горы Худ в штате Орегон был построен отель «Тимберлайн Лодж». Спустя несколько десятилетий он появился в экранизации романа Стивена Кинга «Сияние», которую снимал Стэнли Кубрик. Режиссер долго искал место для съемок, а «Тимберлайн» подошел идеально: необычный вид здания, холодный серый цвет и расположение — дом как будто сливался с ландшафтом — то, что надо для хоррора. При этом отель снимали только снаружи, интерьеры в фильме — из другой гостиницы.

Изначально страшная комната из фильма имела номер 217, однако владелец «Тимберлайна» попросил режиссера сменить номер на якобы несуществующий (№237), чтобы он не казался гостям отеля «проклятым».

Хижина в лесу, «Зловещие мертвецы», 1981

В 1979 году, подыскивая локацию для съемок своего первого полнометражного фильма, 20-летний режиссер Сэм Рейми набрел неподалеку от города Морристаун, в штате Теннеси, на маленький домик. В одном из интервью Рейми рассказывал, что раньше в хижине жили три женщины — бабушка, мать и дочь. И всех, кроме маленькой девочки, поразило молнией. По словам режиссера, девочка выросла, но во время грозы боялась подходить к этому месту.

Однако это всего лишь байка. На самом деле домик в лесу местный житель Томас построил вместе со своим братом в 1960-х годах как охотничий. Сперва он не хотел сотрудничать со съемочной бригадой: мужчина был крайне религиозен и считал, что подобные фильмы развращают молодежь. В итоге с ним удалось договориться, но начались другие проблемы. В доме было всего две комнаты — слишком мало для съемок, так что его пришлось перестраивать. В 1982 году хижина сгорела. Истинную причину пожара никто не знает, но ходят слухи, что в нее попала молния. Некоторое время на пепелище торчал обгоревший камин, но и он вскоре исчез — фанаты ужастика растащили кирпичи на сувениры.

Дом Нэнси Томпсон, «Кошмар на улице Вязов», 1984

В старом доме по адресу Элм Стрит, 1428, Нэнси Томпсон впервые видит во сне Фредди Крюгера — так начался «Кошмар на улице Вязов». Адрес реального дома почти совпадает с вымышленным — тоже 1428, но на Норт-Дженеси авеню в Лос-Анжелесе. Этот дом считается одним из самых легендарных в истории фильмов ужасов и одним из самых узнаваемых. В нем снимали не только сам «Кошмар на улице Вязов», но и два сиквела — «Месть Фредди» и «Новый кошмар», а чуть раньше он попал в кадр в «Хэллоуине» Джона Карпентера. Цвет входной двери в разных частях фильма менялся. В первой части она синяя, в «Мести Фредди» — красная, в «Фредди против Джейсона» — оранжевая.

Дом на Норт-Дженеси авеню был построен в 1919 году. Он небольшой (площадь всего 250 квадратных метров), двухэтажный, выполнен в колониальном стиле. Три спальни, четыре ванные комнаты, две гардеробные, балкон и бассейн на заднем дворе. В 2006 году владельцы отремонтировали здание, сильно изменив его фасад, чтобы лишить дом дурной славы и выставить на продажу.

Однако новая владелица Энджи Хилл перестроила его снова, почти полностью вернув ему первозданный вид (только входная дверь осталась черной). В 2013-м особняк за два миллиона долларов приобрела Лорен Скафария, жена комика Бо Бернама и режиссер фильма «Стриптизерши». Однако уже через девять лет дом снова оказался в продаже — как раз в канун Хэллоуина супруги просили за него три миллиона долларов, что было вдвое выше реальной цены подобных особняков. Чтобы скорее найти покупателя, продавцы даже прорекламировали одну из ванных комнат фотографией Фредди Крюгера в джакузи, надеясь так привлечь клиентов.

Особняк, «Американская история ужасов», 2011

Особняк в районе Кантри Клаб Парк в Лос-Анджелесе — тот самый дом из первого сезона «Американской истории ужасов». Его для своей семьи в 1908 году построил архитектор Альфред Розенхайм. Дом получился невероятно красивым — с уникальным орнаментом, вручную расписанными потолками и витражами от Тиффани. Площадь особняка составляет 920 квадратных метров, там оборудовано шесть спален и пять ванных комнат. В 1950-х годах дом перешел во владение католической церкви, и в нем поселились монахини, для которых к зданию пристроили часовню, сейчас переделанную в студию звукозаписи. В особняке Розенхайма они жили вплоть до землетрясения в 1994-м.

В 2015 году у особняка появились новые владельцы — врач-кардиолог Эрнст фон Шварц и его жена актриса Пьер Анджела Ойкенфолд. Они утверждали, что до покупки ничего не знали о сериальной славе здания и не были готовы к тому, что фанаты «Американской истории ужасов» будут ежедневно являться к ним на порог, а порой и забираться внутрь через кухонное окно. Спустя время супруги решили временно пожить в другом месте, а особняк — сдавать в аренду. Еще несколько лет назад комнаты в нем можно было арендовать за полторы тысячи долларов за ночь.

Водолечебный санаторий, «Лекарство от Здоровья», 2017

Водолечебный санаторий, в котором доктор Генрих Фольмар лечил своих пациентов в фильме «Лекарство от здоровья», тоже существует. Это Белиц-Хайльштеттен — госпиталь, расположенный в 40 километрах от Берлина. Основные корпуса больницы были построены еще в 1898 году, но их достраивали и совершенствовали вплоть до 1930-го. Сначала это был санаторий для профилактики и лечения туберкулеза на 600 мест, с балконами для воздушных ванн, популярной в то время процедуры. Однако после 1905 года количество мест увеличилось почти в два раза, и санаторий превратился в автономный городок — со своей почтой, рестораном, прачечной, пивной, пекарней, мясной лавкой и даже детским садом.

Во время Первой мировой войны в этом месте обустроили госпиталь. В 1916 году там лечился молодой немецкий солдат, получивший ранение в ногу в битве при Сомме, — Адольф Гитлер. После Второй мировой войны Белиц перешел под контроль СССР — в санатории устроили больницу для советских офицеров, их жен и чиновников ГДР. Он продолжал работу до 2000 года, а потом корпуса закрылись, и Белиц оказался пустым и заброшенным. Но не забытым.

В Хайльштеттен потянулись туристы. Многие из них рассказывают о бывшем санатории жуткие вещи — о скользящих по стенам корпусов тенях, шорохах и стонах давно умерших больных. В зданиях были найдены солдатские письма, так и не отправленные домой, а спрятанные почему-то под полом или замурованные в стены.

Красивое здание с готическими арками из красного кирпича, окутанное мрачными легендами, не раз привлекало режиссеров и фотографов. Помимо «Лекарства от здоровья», где Белиц — санаторий, люди лечатся там вечно, а главный врач никогда не стареет, здесь снимался в «Пианист» 2003 года и «Операции Валькирия» 2009 года. А в 2015-м группа Rammstein снимала тут видеоклип на песню Mein Herz Brennt.

Дом Майкла Майерса, «Хэллоуин», 1978

Что же касается особняка в Пасадене, куда в фильме «Хэллоуин» возвращается Майкл Маейрс после лечения в психбольнице, то он был построен в 1888 году и на сегодняшний день считается самым старым жилым домом в городе. На момент съемок фильма дом был заброшен. Режиссеру Джону Карпентеру это очень понравилось, и он не стал в нем ничего менять. Однако в последний день работы над хоррором съемочная группа объединилась, покрасила дом и обставила его мебелью.

В 1987 году городские власти решили снести особняк. Однако его выкупил бизнесмен Дэвид Маргрейв — по легенде, за один серебряный доллар. Он перенес здание на соседнюю улицу и обустроил в нем офисы, которые занимали строительная компания, страховой агент и финансовый брокер.