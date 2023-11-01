Представлен трейлер сериала «Отмороженные»

«Сериал “Отмороженные”, как бы это банально не звучало, — про дружбу и любовь. Это история друзей, которых замораживают в криогенной камере, после чего они оказываются в современной Москве и пытаются понять, что с ними случилось и как это произошло. При подготовке к роли Фила я вдохновлялся рассказами моих родителей из 90-х и всеми известными картинами Балабанова, “Бригадой” и так далее. Я родился в провинции и жил там до 15 лет, поэтому в моем характере сохранились некоторые жесткие моменты, которые свойственны моему герою. Очень сильно помогла мне сделать образ Фила полным режиссер Аня Мирохина. Она точно знает, чего хочет, у нее все продумано наперед — сцены, кадры и так далее. Мне с ней было очень комфортно работать», — рассказал Влад Коноплев.



«”Отмороженные” — история обычных ребят из 90-х, которые попадают в будущее. Это сериал про друзей, про большую любовь, которая заставляет человека совершать поступки, разные, не всегда правильные. У нас сложилась отличная атмосфера на площадке, мне повезло с партнерами, они все очень яркие ребята, как и моя партнерша Света Иванова, с которой у нас сложилась абсолютная гармония. Ну и, конечно, наш невероятный режиссер Аня Мирохина, эту гармонию создавшая», — говорит Ян Цапник.