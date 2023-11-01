События фильма «Логан» будут каноничными для «Дэдпула 3»

Режиссёр «Дэдпула 3» Шон Леви рассказал, что никто не собирается отменять или забывать события фильма «Логан», в котором Росомаха погиб. По словам Леви, он с командой уважительно относятся к ленте, поэтому будут учитывать её события.

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Я всегда говорил, что не могу дождаться выхода «Дэдпула 3 », потому что всё, что я хочу сделать, это дать интервью вместе с Райаном, где мы поговорим о нашей любви к «Логану». «Логан » — канон. Мы любим Логана

В «Дэдпуле 3» появятся Райан Рейнольдс в образе Дэдпула, Хью Джекман в образе Росомахи и другие. Лента станет частью киновселенной Marvel.