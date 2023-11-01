Надежда на будущее. Микрорецензия на фильм «Похороны»

Фильм «Похороны» — это приятный образец неторопливого, но захватывающего кино, способного увлечь своим сюжетом. Вопреки русскоязычному названию, самих похорон в фильме нет. В его основе реальный судебный процесс, который стал одним из самых дорогих в истории США — противостояние небольшого бизнеса в сфере похоронных услуг и гигантской корпорации. Этакая борьба Давида и Голиафа в юридической плоскости.

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Это вдохновляющая история, демонстрирующая то, как важно бороться за свои принципы и ценности, даже если на кону очень многое. Несмотря на отсутствие фокусировки на юридических деталях и хитроумных адвокатских маневрах, судебный процесс все равно получился увлекательным и интригующим.

При равноценном сочетании юмора и драмы основную погоду делают главные герои, их мотивы и химия. Томми Ли Джонсу отлично дался образ упрямого и честного человека, который не сдается перед трудностями. А Джейми Фокс все два часа заряжает своей энергией и остроумием.