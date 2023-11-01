Кино недели: психологический триллер "Синдром"

В следующий четверг, 9 ноября, состоится премьера российского психологического триллера под названием "Синдром". Рейтинг ожидания кинокартины составляет 99%.

© Кадр из фильма "Синдром"

"Рамблер" расскажет, почему у фильма уже есть немалое количество потенциальных зрителей.

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Сюжет

В центре сюжета – супруги Маша и Кирилл. Их жизнь нельзя назвать идеальной и беззаботной: они работают, выстраивают совместный быт и время от времени переживают как радостные события, так и различного рода неприятности. В общем, все, как у многих. Но однажды все меняется.

В день Х супруги попадают в страшную автокатастрофу. Обоим приходится тяжело, но есть одно отличие: если Маша пострадала физически, то Кириллу был нанесен урон моральный, психологический. После рокового события девушка не узнает собственного супруга: он начинает вести себя вовсе не так, как прежде. И хотя изменения произошли исключительно положительные (Кирилл словно перевоплотился в идеального мужа), у Маши они начинают вызывать беспокойство.

Девушка не может понять, чем вызваны такие перемены. Может, любимый супруг стал больше ценить жизнь и дорожить их отношениями? Или же причина кроется в другом, и всему виной скрытая травма, которая беспокоит Кирилла с момента аварии?

Команда

Главные роли в фильме исполнили многим хорошо известные актеры Оксана Акиньшина ("Сестры", "Лиля навсегда", "Контейнер", "Беспринципные", "The Телки") и Кирилл Кяро ("Далекие близкие", "Эпидемия. Вонгозеро", "Иваново счастье", "У людей так бывает", "Звезда").

Компанию на экране им составят Алина Алексеева ("По щучьему велению", "Ёлки-иголки", "Поехавшая"), Евгения Добровольская ("Небесный суд", "На тебя уповаю", "Клетка для канареек", Николай Мачульский ("Миссия: Аметист", "Раскол", "Медиатор") и др.

Режиссером триллера выступил Антон Борматов, который работал над такими проектами, как "Подкидыш", "Миссия: Аметист", "Хиромант" и "Убойная сила". Он также отвечал за сценарий киноленты – совместно с Ириной Накаряковой. Она, в свою очередь, приложила руку к созданию сериалов "Сладкая жизнь" и "Русалки".

"Проект привлек на уровне идеи – это цепляющая глубиной и интригой история с очень живыми персонажами, которым легко сопереживать. <...> Фильм, мы уверены, привлечет внимание думающей аудитории, причем не только в нашей стране. Это абсолютно универсальное кино, к которому легко подключиться эмоционально", – так о фильме отзывается генеральный директор "Централ Партнершип" Вадим Верещагин.

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