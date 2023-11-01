"Дорога на Арлингтон": фильм, который держит в напряжении до самых титров

В далеком 1998 году в прокат вышел криминальный триллер "Дорога на Арлингтон". Этот фильм хорош тем, что и сейчас может порадовать даже самого искушенного зрителя своим увлекательным сюжетом, талантливым актерским составом и саспенсом, которым пропитан насквозь.

© Кадр из фильма "Дорога на Арлингтон"

Подробнее о том, почему стоит обратить внимание на данную киноленту, и кому она придется по душе, – в материале "Рамблера".

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Сюжет

"Смерть живет по соседству", гласит слоган триллера.

В центре сюжета профессор истории по имени Майкл, в одиночку воспитывающий сына. Не так давно его любимая жена, агент ФБР, трагически погибла в ходе проведения операции по захвату опасных преступников, которые активно противостояли правоохранителям.

Разбитый горем вдовец предпринимает всевозможные попытки вернуться к нормальной жизни: это как минимум необходимо для того, чтобы сын мог расти в спокойной среде и проживать, насколько это реализуемо, беззаботное детство. И все же воспоминания о супруге и мысли о несправедливости не дают мужчине двигаться вперед. Однако жизнь продолжается: у судьбы свои планы на героя.

Однажды в соседний дом въезжает супружеская пара с двумя детьми, с которой Майкл в итоге выстраивает приятельские отношения. Правда, чем больше времени профессор проводит с новыми и вроде бы приятными знакомыми, тем больше вопросов и подозрений у него возникает. Периодически Майкл ловит соседей на незначительных, но тем не менее несостыковках в историях о своей жизни, переезде, друзьях и работе.

Мужчина начинает беспокоиться: эти люди не только живут в нескольких метрах от его дома, но и проводят время с сыном, когда у него нет такой возможности.

Команда

Рецензии

"Захватывающий и провокационный триллер с саспенсом в духе Хичкока. Смелый и неспешный фильм, который оценят критически мыслящие люди. Один из лучших триллеров 90-х", "Яркий и захватывающий триллер", "Идея интригующая, Бриджес и Роббинс достойно сыграли", – так звучат некоторые отзывы с Rotten Tomatoes.

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