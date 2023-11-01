"Дорога на Арлингтон": фильм, который держит в напряжении до самых титров

"Дорога на Арлингтон": фильм, который держит в напряжении до финальных титров
В далеком 1998 году в прокат вышел криминальный триллер "Дорога на Арлингтон". Этот фильм хорош тем, что и сейчас может порадовать даже самого искушенного зрителя своим увлекательным сюжетом, талантливым актерским составом и саспенсом, которым пропитан насквозь.
Подробнее о том, почему стоит обратить внимание на данную киноленту, и кому она придется по душе, – в материале "Рамблера".
Сюжет
"Смерть живет по соседству", гласит слоган триллера.
В центре сюжета профессор истории по имени Майкл, в одиночку воспитывающий сына. Не так давно его любимая жена, агент ФБР, трагически погибла в ходе проведения операции по захвату опасных преступников, которые активно противостояли правоохранителям.
Разбитый горем вдовец предпринимает всевозможные попытки вернуться к нормальной жизни: это как минимум необходимо для того, чтобы сын мог расти в спокойной среде и проживать, насколько это реализуемо, беззаботное детство. И все же воспоминания о супруге и мысли о несправедливости не дают мужчине двигаться вперед. Однако жизнь продолжается: у судьбы свои планы на героя.
Однажды в соседний дом въезжает супружеская пара с двумя детьми, с которой Майкл в итоге выстраивает приятельские отношения. Правда, чем больше времени профессор проводит с новыми и вроде бы приятными знакомыми, тем больше вопросов и подозрений у него возникает. Периодически Майкл ловит соседей на незначительных, но тем не менее несостыковках в историях о своей жизни, переезде, друзьях и работе.
Мужчина начинает беспокоиться: эти люди не только живут в нескольких метрах от его дома, но и проводят время с сыном, когда у него нет такой возможности.
Команда
Главные роли в фильме исполнили известные актеры. Джефф Бриджес ("Планета Ка-Пэкс", "Железный человек", "Последний киносеанс", "У зеркала два лица") перевоплотился в тревожного профессора, Тим Роббинс ("Побег из Шоушенка", "Темные воды", "Таинственная река", "Нечего терять", "На грани") – в подозрительного соседа, а Джоан Кьюсак ("Коррина", "Ценности семейки Аддамс", "Герой", "Там, где сердце", "Бесстыжие", "Офис") – в его экранную супругу.
Режиссером кинокартины выступил Марк Пеллингтон, который работал над созданием таких проектов, как "Человек с Земли", "Последнее слово", "Почти знаменит", "Джерри Магуайер", "Убойный отдел" и др. А за сценарий отвечал Эрен Крюгер, из-под чьего пера вышли сценарии к фильмам "Топ Ган: Мэверик", "Ключ от всех дверей", "Звонок", и "Трансформеры: Месть падших".
Рецензии
"Захватывающий и провокационный триллер с саспенсом в духе Хичкока. Смелый и неспешный фильм, который оценят критически мыслящие люди. Один из лучших триллеров 90-х", "Яркий и захватывающий триллер", "Идея интригующая, Бриджес и Роббинс достойно сыграли", – так звучат некоторые отзывы с Rotten Tomatoes.
Хронометраж
Фильм длится 1 час 57 минут. Отличный вариант для того, чтобы скрасить вечер и отвлечься от повседневных забот.