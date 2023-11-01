Вышел трейлер комедии "Новогодний шеф"

Главный герой по имени Виктор - владелец дорогого ресторана, но дела идут не очень. Вся надежда только на новогоднюю ночь, ведь все столики уже забронированы, но наступает 31 декабря, и из ресторана уходит шеф-повар со всей командой. Казалось бы, все пропало, и тут в ресторане появляется Олеся, владелица кухни на дому в подмосковном поселке. У Олеси особый дар - пробуждать у людей своими блюдами самые лучшие воспоминания. Таков синопсис.