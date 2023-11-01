Трейлер: Ингрид Олеринская в роли "Джульетты" в комедии со звездным составом

Синопсис 17-серийного проекта, который позиционируется как современная лёгкая версия "Ромео и Джульетты", таков: "Молодые адвокаты Паша и Яна решают перед свадьбой познакомить родных. Но при встрече выясняется, что много лет назад отец Паши, подполковник полиции, посадил в тюрьму отца Яны. И пока мамы стараются помирить семейства, Скворцов-старший делает всё, чтобы сын отказался от невесты с подозрительными родственниками".