Трейлер: Ингрид Олеринская в роли "Джульетты" в комедии со звездным составом
Опубликован трейлер комедийного сериала "Мафия - дело семейное", который стартует 27 ноября в 19:00 на СТС.
Синопсис 17-серийного проекта, который позиционируется как современная лёгкая версия "Ромео и Джульетты", таков: "Молодые адвокаты Паша и Яна решают перед свадьбой познакомить родных. Но при встрече выясняется, что много лет назад отец Паши, подполковник полиции, посадил в тюрьму отца Яны. И пока мамы стараются помирить семейства, Скворцов-старший делает всё, чтобы сын отказался от невесты с подозрительными родственниками".
Режиссёр-постановщик - Миша Поляков.
В ролях: Александр Робак, Анна Уколова, Фёдор Лавров, Ингрид Олеринская, Ксения Кутепова, Филипп Ершов, Ефим Петрунин, Жанна Эппле, Ульяна Молдованова, Александр Ревенко, Влад Прохоров, Арсений Сергеев, Захар Савченко, Ростислав Лаврентьев и другие.