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Какие сериалы выходят в ноябре 2023 года

Полуфинал "Короны", спецвыпуски "Доктора Кто" с Дэвидом Теннантом, шоу из вселенной Годзиллы и Кинг-Конга, возвращение "Фарго" и страдающая от порчи Эмма Стоун. "Газета.Ru" изучила, какие сериалы выходят в ноябре, и рассказывает о самых интересных.

«Корона», «Монарх», «Фарго», «Доктор Кто» и еще 14 сериалов ноября
© Газета.ру

«Весь невидимый нам свет» («All the Light We Cannot See») — мини-сериал

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Со 2 ноября на Netflix

Экранизация исторического романа Энтони Дорра «Весь невидимый нам свет», за который писатель получил Пулитцеровскую премию, выполненная силами автора «Острых козырьков» Стивена Найта и продюсера «Очень странных дел» Шона Леви. Сюжет посвящен переплетающимся судьбам слепой французской девушки и немецкого солдата, которые встречаются в оккупированной Франции во время Второй мировой. Главных героев сыграли дебютантка Ария Мия Лоберти и Луис Хофман из сериала «Тьма», вместе с ними в сериале снялись Марк Руффало («Мстители») и Хью Лори («Доктор Хаус»).

«Саша против!» — 1 сезон

Со 2 ноября на Premier

Сериал от создательницы драмеди «Сама дура» Анны Зайцевой про сводных брата и сестру Мамажана и Сашу, которым нужно научиться сосуществовать под одной крышей.

«Неуязвимый» («Invincible») — 2 сезон

С 3 ноября на Amazon Prime Video

Продолжение нашумевшего мультсериала про сына самого могущественного супергероя на свете, который всеми силами старается не стать похожим на отца.

«Законники: Басс Ривз» («Lawmen: Bass Reeves») — мини-сериал

С 5 ноября на Paramount+

Очередное пополнение вселенной неовестерна Тейлора Шеридана «Йеллоустоун» расскажет о первом темнокожем федеральном маршале в истории США. После Гражданской войны Басс Ривз служил блюстителем порядка на Индейской территории и за свою 32-летнюю карьеру поймал более трех тысяч опасных преступников, при этом не получив ни одного ранения (несколько раз ему разве что простреливали шляпу и ремень). В главной роли снялся Дэвид Ойелоуо («Сельма»). Также в проекте поучаствовали Дэннис Куэйд («Вдали от рая») и Дональд Сазерленд («Голодные игры»).

«Виновные» («Culprits») — 1 сезон

С 8 ноября на Disney+

В центре сюжета криминального триллера Дж. Блэйксона, автора черной комедии «Аферистка» с Розамунд Пайк и Питером Динклэйджем, — банда грабителей, которые начинают умирать один за другим. В актерский состав вошли Нейтан Стюарт-Джарретт («Отбросы», «Утопия»), Джемма Артертон («Принц Персии: Пески времени») и Эдди Иззард («Смерть в Голливуде»).

«Буканьерки» («The Buccaneers») — 1 сезон

С 8 ноября на Apple TV+

Адаптация неоконченного романа лауреатки Пулитцеровской премии Эдит Уортон «Пиратки» (или «Красотки») о группе американских девушек, которые оказываются в лондонском высшем обществе 1870-х. В 1995 году по этой же книге был выпущен мини-сериал с Карлой Гуджино и Мирой Сорвино. В новой версии снялись Кристин Фросет («В поисках Аляски», «Общество»), Алиша Бо («13 причин почему»), Джози Тота («Чемпионы») и Кристина Хендрикс («Безумцы»).

«Слово пацана. Кровь на асфальте» — 1 сезон

С 9 ноября на Wink и Start

Криминальная драма Жоры Крыжовникова («Звоните ДиКаприо!», «Горько!») с Иваном Янковским («Текст») и Сергеем Буруновым («Полицейский с Рублевки») о разборках 90-х.

«Волшебный участок» — 1 сезон

С 9 ноября на Okko

Комедийное фэнтези про бывшего полицейского Леху, который устраивается на работу в участок, занимающийся борьбой со сказочными персонажами вроде Змея Горыныча и Бабы Яги.

«Проклятие» («The Curse») — 1 сезон

С 10 ноября на Paramount+

Комедийный сериал Нейтана Филдера («Репетиция») и Бенни Сафди («Хорошее время», «Неограненные драгоценности»), в котором молодожены (супругу играет Эмма Стоун, а супруга сам Филдер) пытаются вести «благотворительное» шоу и зачать ребенка, однако успеху в обоих случаях мешает, предположительно, наложенное на них проклятие.

«Ради всего человечества» («For All Mankind») — 4 сезон

С 10 ноября на Apple TV+

Продолжение драмы в жанре альтернативной истории, где космическая гонка между США и СССР не закончилась, а советские космонавты первыми высадились на Луну. Действие новых серий развернется в 2003 году в колонии на Марсе.

«Убийство на краю света» («A Murder at the End of the World») — мини-сериал

С 14 ноября на Hulu (перенесен с августа)

Авторы сериала «ОА» Брит Марлинг и Зал Батманглидж достают ножи и чистят стеклянную луковицу. В центре сюжета детектива «Убийство на краю света» — молодая сыщица-любительница Дарби Харт (Эмма Корин из «Короны»). Вместе с еще восемью людьми она получает приглашение на некий ретрит от таинственного миллиардера-затворника (Клайв Оуэн). Разумеется, кого-то из гостей находят мертвым, и тогда Дарби должна приложить все усилия, чтобы разобраться в случившемся.

«Корона» («The Crown») — 6 сезон (1 часть)

С 16 ноября на Netflix

Первая порция заключительных серий дорогущей исторической драмы о британской королевской семье (финал будет в декабре).

«Монарх»: Наследие монстров» («Monarch: Legacy of Monsters») — 1 сезон

С 17 ноября на Apple TV+

Первый игровой сериал из «Вселенной монстров» (с Годзиллой и Кинг-Конгом) расскажет о расследовании деятельности секретной организации «Монарх», занимающейся изучением гигантских чудищ. В кадре появится Годзилла и другие титаны, в одной из главных ролей снялся Курт Расселл, а молодую версию героя сыграл сын актера Уайатт.

«Скотт Пилигрим жмет на газ» («Scott Pilgrim Takes Off») — 1 сезон

С 17 ноября на Netflix

Аниме-адаптация серии комиксов Брайана Ли О'Мэлли «Скотт Пилигрим», которую озвучили актеры из игрового фильма Эдгара Райта 2010 года: Майкл Сера, Мэри Элизабет Уинстэд и другие.

«Фарго» («Fargo») — 5 сезон

С 22 ноября на Hulu

Пятый выпуск антологии, вдохновенной культовым фильмом братьев Коэн, будет посвящен типичной (с виду) домохозяйке, чье загадочное прошлое становится предметом интереса местных властей. В актерский состав сезона вошли Джуно Темпл («Тед Лассо»), Джон Хэмм («Безумцы»), Дженнифер Джейсон Ли («Омерзительная восьмерка»), Джо Кири («Очень странные дела») и Ламорн Моррис («Новенькая»).

«Доктор Кто» («Doctor Who») — спецвыпуски-2023

С 25 ноября на BBC One и Disney+

В цикле из трех специальных эпизодов по случаю 60-летия «Доктора Кто» в проект возвращается шоураннер Расселл Ти Дейвис, перезапустивший сериал в 2005 году, и актер Дэвид Теннант, изображавший десятую версию Доктора (в новых эпизодах, как подчеркивается, он играет именно Четырнадцатого, просто имеющего ту же внешность). Также на экране вновь появится Кэтрин Тейт в роли спутницы Доктора Донны Ноубл.

«Далекие холмы» («Faraway Downs») — мини-сериал

С 26 ноября на Disney+

Расширенная до шести эпизодов версия фильма База Лурмана «Австралия» 2008 года с Николь Кидман и Хью Джекманом в главных ролях. Сюжет посвящен любви английской аристократки Сары Эшли и погонщика скота Дровера в Австралии 30-х — 40-х.

«Ловкий плут» («The Artful Dodger») — 1 сезон

С 29 ноября на Hulu

Еще одна костюмная драма про Австралию (на этот раз 1850-х) — сиквел и спин-офф «Оливера Твиста» Чарльза Диккенса. В центре сюжета — бывший карманник Джек Даукинс, сосланный в Австралию и нашедший себя в роли хирурга. Ходу его новой жизни угрожает появление «веселого старого джентльмена» Фейгина. В главных ролях снялись Томас Броди-Сангстер («Бегущий в лабиринте») и Дэвид Тьюлис («Гарри Поттер и узник Азкабана»).

«Вирджин-Ривер» («Virgin River») — 5 сезон (2 часть)

С 30 ноября на Netflix

Рождественские серии, завершающие пятый выпуск хитовой драмы о девушке, которая откликается на вакансию акушерки в небольшом калифорнийском городке в надежде начать там новую жизнь.

Фильмы и сериалы, Гарри Поттер и узник Азкабана, Австралия, Красотки, Красотка, Проклятие, Принц Персии: Пески времени, Омерзительная восьмерка, Чемпионы, Безумцы, Горько!, Виновный, Чемпион, Неуязвимый, Доктор Хаус, Голодные игры, Мстители, Хорошее время, Отбросы, Новенький, Фарго, Бегущий в лабиринте, Алиша Бо, Луис Хофман, Кристин Фросет, Ламорн Моррис, Кэтрин Тейт, Мира Сорвино, Томас Броди-сангстер, Курт Расселл, Эдди Иззард, Дэвид Тьюлис, Эдит Уортон, Карла Гуджино, Эдгар Райт, Джо Кири, Дэвид Ойелоуо, Дэвид Теннант, Дженнифер Ли, Мэри Уинстэд, Кристина Хендрикс, Майкл Сера, Чарльз Диккенс, Дональд Сазерленд, Хью Лори, Марк Руффало, Николь Кидман, Джон Хэмм, Иван Янковский, Жора Крыжовников, Клайв Оуэн, Анна Зайцева, Шон Леви, Дэннис Куэйд, Джемма Артертон, Гарри Поттер, Эмма Стоун, Netflix, Amazon, Apple
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