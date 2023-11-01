На YouTube-канале HBO вышел дебютный трейлер документального фильма о дублёре Дэниела Рэдклиффа, парализованного после «Гарри Поттера». Картина получила название «Дэвид Холмс: Мальчик, который выжил».

Видео доступно на YouTube-канале HBO. Права на видео принадлежат HBO.

В фильме покажут откровенные личные кадры, снятые за последнее десятилетие, закулисные материалы из каскадёрской работы Холмса, сцены его нынешней жизни и интервью с Дэниелом Рэдклиффом, друзьями, семьёй и бывшей командой.

Дублёр сломал себе шею и был полностью парализован ниже грудной клетки после травмы, полученной во время съёмок первой части «Даров смерти». Продюсером картины выступил сам Дэниел Рэдклифф.