Цифровая премьера фильма "Чижик-Пыжик возвращается" состоится 4 ноября

Детский приключенческий фильм Киностудии им. М. Горького "Чижик-Пыжик возвращается" появится в интернете 4 ноября. Лента выйдет одновременно в онлайн-кинотеатрах "Кинопоиск", "Иви", Premier и KION, сообщили в пресс-службе киностудии.

"Первый по-настоящему детский фильм обновленной Киностудии им. Горького "Чижик-Пыжик возвращается" появится на основных онлайн-площадках страны в начале длинных праздничных выходных. Мы рады, что сегодня растет интерес к отечественным фильмам, адресованным детско-юношеской аудитории. Уверена, зрители платформ - и дети, и взрослые - по достоинству оценят нашего "Чижика", - цитирует пресс-служба генерального директора киностудии Юлиану Слащеву .

В широкий кинопрокат лента вышла 31 августа, цифровой релиз состоится в онлайн-кинотеатрах "Кинопоиск", "Иви", Premier и KION. "Чижик-пыжик возвращается" - первый с 1995 года полнометражный игровой фильм, созданный Киностудией им. М. Горького специально для детской аудитории. Действие фильма разворачивается в Санкт-Петербурге, где двое пятиклассников проводят собственное расследование, чтобы разыскать украденный на их глазах памятник Чижику-Пыжику. Главные роли исполнили юные актеры Александра Бабаскина и Миша Мяло. В фильме также снялись Инга Оболдина, Светлана Немоляева, Сергей Мигицко и Анвар Либабов.