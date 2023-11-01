Фильм «Вышка» станет франшизой

Триллер о выживании «Вышка», вышедший в 2022 году, станет франшизой. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Сообщается, что фильм получит два сиквела. На момент выхода картина стала коммерческим хитом для киностудии Lionsgate, заработав 20 миллионов долларов при бюджете в три миллиона долларов. Съемки продолжения стартуют в июне 2024 года.

Ранее сообщалось, что книжная серия шведского писателя Стига Ларссона «Девушка с татуировкой дракона» будет адаптирована в формате сериала.