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Фильм «Вышка» станет франшизой

Триллер о выживании «Вышка», вышедший в 2022 году, станет франшизой. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Фильм «Вышка» станет франшизой
© Lenta.ru

Сообщается, что фильм получит два сиквела. На момент выхода картина стала коммерческим хитом для киностудии Lionsgate, заработав 20 миллионов долларов при бюджете в три миллиона долларов. Съемки продолжения стартуют в июне 2024 года.

Ранее сообщалось, что книжная серия шведского писателя Стига Ларссона «Девушка с татуировкой дракона» будет адаптирована в формате сериала.

«Вышка» — американский триллер о выживании 2022 года, снятый и написанный Скоттом Манном в соавторстве с Джеймсом Харрисом. Главные роли в фильме исполнили Грэйс Кэролайн Карри, Вирджиния Гарднер, Мейсон Гудинг и Джеффри Дин Морган. Фильм рассказывает о двух девушках, Бекки и Хантер, которые взбираются на телевышку высотой две тысячи футов и оказываются на вершине без возможности спускаться, так как лестница обрушилась из-за аварийного состояния радиомачты.