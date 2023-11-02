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Вышел первый трейлер продолжения "Планеты обезьян"

Как и было анонсировано накануне тизером, в Сети опубликован первый полноценный трейлер фильма "Королевство Планеты обезьян" - продолжения популярной фантастической трилогии.

По сюжету прошло много лет после событий первых трёх фильмов - и, как мы видим, на планете с тех пор немало поменялось в иерархии форм жизни.

В ролях: Фрейя Аллан (Цири из "Ведьмака"), Кевин Дюран, Дичен Лакмэн, Уильям Х. Мэйси, Оуэн Тиг и другие.

Премьера - 27 мая следующего года.