Вышел первый трейлер продолжения "Планеты обезьян"
Как и было анонсировано накануне тизером, в Сети опубликован первый полноценный трейлер фильма "Королевство Планеты обезьян" - продолжения популярной фантастической трилогии.
По сюжету прошло много лет после событий первых трёх фильмов - и, как мы видим, на планете с тех пор немало поменялось в иерархии форм жизни.
В ролях: Фрейя Аллан (Цири из "Ведьмака"), Кевин Дюран, Дичен Лакмэн, Уильям Х. Мэйси, Оуэн Тиг и другие.
Премьера - 27 мая следующего года.