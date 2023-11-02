Вышел первый трейлер продолжения "Планеты обезьян"

Как и было анонсировано накануне тизером , в Сети опубликован первый полноценный трейлер фильма "Королевство Планеты обезьян" - продолжения популярной фантастической трилогии.

По сюжету прошло много лет после событий первых трёх фильмов - и, как мы видим, на планете с тех пор немало поменялось в иерархии форм жизни.