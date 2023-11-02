Райан Гослинг и Эмили Блант — на первых кадрах фильма The Fall Guy
Журнал Vanity Fair опубликовал первые кадры The Fall Guy — нового фильма Дэвида Литча («Взрывная блондинка», «Быстрее пули»). Главные роли в картине исполнили Райан Гослинг («Барби»), Эмили Блант («Оппенгеймер») и Аарон Тейлор-Джонсон («Пипец», «Мстители: Эра Альтрона»).
Сюжет ленты расскажет о каскадёре, который в перерывах между съёмками подрабатывает охотником за головами. The Fall Guy выступит ремейком телесериала «Каскадёры» 1980 года.
Кресло сценариста досталось Дру Пирсу, а производством занимались кинокомпании Universal Pictures, 87North Productions и Entertainment 360. Съёмки картины завершились 3 марта 2023 года.
Премьера The Fall Guy состоится в 2024 году.Точная дата пока не раскрывается.
Первые кадры
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