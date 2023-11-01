Опубликованы первые кадры со съемок нового фильма с Райаном Гослингом

В 2024 году намечен выпуск нового фильма режиссера Дэвида Литча, получившего название «Каскадеры» (The Fall Guy). Главные роли в нем исполнили Райан Гослинг и Эмили Блант. Недавно появились первые кадры с площадки этого боевика, информацию об этом сообщил портал boda.

© Кадр из фильма "Мартовские иды"

Этот фильм — это новая интерпретация одноименного телесериала Глена А. Ларсона, который был популярен в 1980-е годы. Цель Литча была в создании уникального сочетания: абсурдного юмора, романтики и сюрпризов, одновременно отдавая честь актерам, которые жертвуют собой ради зрелищности картины. Сюжет фильма сфокусирован на каскадере (Гослинг), который пытается найти пропавшую звезду, чтобы помочь молодому режиссеру, его бывшей любви (Блант), в спасении их проекта.