«Ласт квест». Почему триллер об адских проблемах стоит увидеть

В Okko начал выходить один из самых ожидаемых сериалов осени — «Ласт квест» режиссера и актера Петра Федорова, который берется за, к сожалению, по-прежнему болезненно актуальные для России темы эпидемии наркопотребления и наркоторговли в даркнете и строит на ее основе адреналиновый, а временами даже психоделический триллер. Почему его стоит увидеть?

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«Ты что, забыл про 23 число? Чем я буду кормить ребенка?» Петербуржец Олег (Петр Федоров не только главная звезда, но и сценарист и режиссер «Ласт квеста») в ответ на претензии жены лишь мучительно борется с перегаром. Проблем у неудачливого 40-летнего риелтора невпроворот и помимо забытой платы по кредиту и заблокированных из-за этого карточек. Автомобиль арестован за долги. Деньги в семье водятся настолько редко, что их нет даже на подарок сыну в день его рождения. Работа в принадлежащем брату жены риелторском агентстве явно больше напоминает жизненный тупик, чем карьерную ступень.

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Кажется, на месте все составляющие для депрессии, безнадеги и тихого умирания?

И да, и нет. Олег, человек сколь непутевый, столь же и предприимчивый, уже на утренней прогулке с собакой ухитряется забрать закладку с наркотой — а употреблять, причем не без креатива в плане методов, начнет еще в каршеринге по дороге в офис. Вечером его ждет у себя развеселая юная любовница — правда, ждет с кокаином, а значит, придется после работы ехать еще за одной закладкой. План как будто вполне перспективный, но сложный день риелтора Олега обрастет проблемами еще не раз: и набожная жена, оставив на него ребенка, сорвется в область на похороны какого-то духовника, и соблазн прикарманить чужой аванс за покупку квартиры окажется слишком непреодолимым, и злосчастная закладка окажется в непролазном лесу. Олег тем не менее оставит ребенка на заднем сиденье и полезет в снежную чащу. Когда спустя часы поисков он выйдет обратно, сына в машине уже не будет.

С таким описанием сюжета можно предположить, что «Ласт квест» легко мог бы взять направление условной «Нелюбви» Андрея Звягинцева, только усугубленной проблемами героя с запрещенными веществами. Но, к счастью, Okko и Петр Федоров в истории родителя, по своей дурости потерявшего сына, видят прежде всего жанровый потенциал — пространство, в котором уживутся и триллер с участием суровых мужчин из даркнета, и производственная драма о буднях риелторского агентства, и непритязательная комедия об отношениях в семье.

Немаловажную роль в этой конструкции занимают и эксцентричные похождения килограмма кокаина, остроумно упакованного в цветастый пакет с надписью rave girl и путешествующего из леса в набивку пуфа, а оттуда — в гараж с креветочной фермой

Такого жанрового мэшапа трудно было ждать, если помнить одноименный короткий метр Петра Федорова, из которого «Ласт квест» в итоге и вырос в сериал. Там история отправившегося за закладкой вместе с сыном офисного сотрудника (его играл не сам Федоров, а Александр Яценко) с тайной наркожизнью складывалась скорее в убедительную драму о вреде употребления, которая была снята настолько густыми красками и с таким реализмом ситуаций и поведения, что даже отдавала подлинным, тревожным от первой до последней минуты хоррором.

Федоров, очевидно, прекрасно понимает, что для полноценного сериала той истории одного преступления и немедленного за него наказания было бы мало. Поэтому тот же каркас истории здесь обрастает деталями, побочными сюжетами и элементами, присутствия которых оригинальная короткометражка как будто и не предполагала. Некоторые из них более уместны (перипетии риелторской жизни, включая выезд на показ объекта в славное Мурино), некоторые — менее (злосчастный килограмм кокса мог бы перемещаться в пространстве и без абсурдных аллюзий на кинематограф раннего Гая Ричи).

Важнее другое: выбранный Федоровым способ развить историю «Ласт квеста» до девяти серий радикально меняет интонацию всего происходящего на экране. Это больше не хоррор о печальных последствиях безудержного наркопотребления, но откровенная, а временами и бесстыжая черная комедия. Смешить, а не стращать зрителя помогает не только эксцентрика ситуаций (в какой-то момент Федоров передает привет и «Криминальному чтиву», позволяя своему герою, почти как Брюсу Уиллису, примерить перед встречей с бандитами разный строительный инвентарь — от топора до электробензопилы). Именно на это нацелена и полноценная проработка персонажей. Олег в исполнении Федорова выглядит хоть и жалким лузером, но его неуемность в плане обмана себя и окружающих приобретает поистине монументальные формы. Гарантированно производят комический эффект и все вокруг — от дивы-любовницы, на поверку живущей в студенческой общаге, до шурина-работодателя, который генерирует юмор одной своей необъятной комплекцией.

Такая способность видеть абсурд даже в малом — и уж тем более в страшном — кажется, «Ласт квесту» только идет, по крайней мере в 2023 году, когда и сама российская жизнь все больше отдает гротескной черной комедией. Тем более что ухватывает Федоров и еще одну черту отечественной современности — ее невозможную, галлюциногенную морочность. Вот только если риелтору-наркоману Олегу края реальности размывают стимуляторы и эйфоретики, то россиянам по эту сторону экрана не нужны и они: мир вокруг сам играет все более и более специфическими красками.