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Главными героями «Мстителей 6» станут Человек-паук в исполнении Тоби Магуайра и Росомаха

Известный инсайдер MyTimeToShineHello сообщил, что центральными героями шестой части «Мстителей» с подзаголовком «Секретные войны» выступят Тоби Магуайр в роли Человека-паука и Росомаха, которого сыграет Хью Джекман.

Главными героями «Мстителей 6» станут Человек-паук и Росомаха
© Чемпионат.com

Насколько информация достоверная, сказать пока сложно. Сама Marvel Studios вряд ли начнёт скоро делиться деталями ленты, поскольку до её премьеры ещё очень далеко.

Шестые «Мстители» должны стать чем-то вроде «Мстителей: Финал», но ещё более эпичными. В ленте большое количество героев должны схлестнуться со злодеями и Доктором Думом, чтобы победить его. Так было в комиксах. В фильмах хотят сделать прицел на Канге, однако с Джонатаном Мэйджорсом, исполняющим эту роль, сейчас проблемы.

Премьера «Секретных войн» запланирована на 7 мая 2027 года.

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