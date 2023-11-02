Главными героями «Мстителей 6» станут Человек-паук и Росомаха

Известный инсайдер MyTimeToShineHello сообщил , что центральными героями шестой части «Мстителей» с подзаголовком «Секретные войны» выступят Тоби Магуайр в роли Человека-паука и Росомаха, которого сыграет Хью Джекман .

Насколько информация достоверная, сказать пока сложно. Сама Marvel Studios вряд ли начнёт скоро делиться деталями ленты, поскольку до её премьеры ещё очень далеко.

Шестые «Мстители» должны стать чем-то вроде «Мстителей: Финал», но ещё более эпичными. В ленте большое количество героев должны схлестнуться со злодеями и Доктором Думом, чтобы победить его. Так было в комиксах. В фильмах хотят сделать прицел на Канге, однако с Джонатаном Мэйджорсом, исполняющим эту роль, сейчас проблемы.