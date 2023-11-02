Фильм «Убийцы цветочной луны» (2023): обзор, впечатления, где смотреть в России

Смотреть — обязательно.

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Ещё больше интриги добавили зрители, которые посмотрели кино на фестивалях и девять минут восторженно аплодировали. Нюанс в том, что, вопреки отзывам, перед нами не лучший фильм в карьерах Скорсезе и Ди Каприо и даже не лучший фильм года. Впрочем, пропускать новинку всё равно нельзя!

«Убийцы цветочной луны»: где смотреть?

Пока фильм вышел только в мировых кинотеатрах, но до конца ноября появится на Apple TV+.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Apple.

После этого фильма вы познаете мрак и отчаяние

В 1897 году в резервации Осейдж нашли нефть. Это превратило индейцев в богачей: они ездили на дорогих машинах, жили в роскошных домах, нанимали водителей и прислугу. Увы, деньги сделали местных целью белых наглецов. Они не забирали деньги грубой силой, а действовали хитро: к примеру, женились на девушках, а затем травили их и получали наследство.

Спустя десятилетия количество жертв исчислялось сотнями. Причём власти почти не расследовали смерти, а списывали всё на самоубийства и несчастные случаи. Именно в эти безумные времена и разворачиваются события фильма.

Главный герой Эрнест (Леонардо Ди Каприо) возвращается с войны и встречается с дядей Уильямом (Роберт Де Ниро), который живёт в резервации. Дяди строит из себя милого соседа: поддерживает местных, строит школы, охотится на преступников. Вот только за маской доброжелательности кроется монстр.

Поначалу на странности дяди закрываешь глаза. Он подталкивает Эрнеста к союзу с местной красавицей и втягивает в мелкие мошеннические схемы. Но со временем всё перетекает в совсем уж мерзкие преступления с убийствами, взрывами и поджогами.

Казалось бы, в истории нет ничего нового, но как же талантливо она подана. Каждый кадр пропитан несправедливостью, напряжение неумолимо растёт. Ещё и персонажи хороши: злодей изысканно маскирует преступления за праведными словами, а из Ди Каприо вышел убедительный неудачник с поломанной судьбой. Поэтому во время просмотра на душе становится паршиво, но оторваться от депрессивного, но завораживающего зрелища невозможно.

Ещё страшнее становится, когда выясняешь: вся эта история с многочисленными смертями происходила на самом деле. Омерзительный Уильям Хэйл, слабовольный Эрнест Бёркхарт, несчастная Молли — все эти люди существовали в реальности и творили то же самое, что и в фильме.

Возрадуйтесь, вы Ди Каприо

Ди Каприо так часто играл красавчиков и смельчаков, что стал секс-символом. Однако в «Убийцах цветочной луны» у него совсем другой образ. Вы увидите бесхребетного неудачника, который не верит в себя и выполняет ужасные поручения дяди — пусть и с некоторым сопротивлением.

К финалу на счету героя будут десятки осознанных и случайных преступлений. Вот только персонаж настолько неоднозначен, что его трудно назвать хорошим парнем или негодяем. Это просто жертва эпохи, которая пережила кошмары на войне, получила ранение и сломалась. Вот почему внимание и покровительство авторитетного дяди стали для него благословением.

Выглядит персонаж соответствующе — потрёпанный, уставший, с лишним весом. Актёр отчаянно старается, чтобы многие из нас воскликнули: «Смотри, дорогая, я ведь похож на Ди Каприо».

Если оценивать образ, то Лео действительно сотворил чудо и изменился до неузнаваемости. Вероятно, именно поэтому многие называют роль Эрнеста лучшей в его карьере. Вот только рядовой зритель вряд ли согласится с такой оценкой, ведь смотреть на ярких персонажей из прошлых фильмов интереснее, чем на потерянного неудачника.

Любопытно, что Ди Каприо не ощущается главной звездой фильма. Этот титул забирает Роберт Де Ниро, который порождает бурю эмоций. Вы возненавидите его персонажа, будете вопить о несправедливости, закатаете рукава, чтобы при встрече врезать. Такой эффект дорогого стоит!

Изначально Ди Каприо видели в роли Тома Уайта. Это детектив, который появляется ближе к финалу и расследует убийства. Неизвестно, кто должен был исполнить главную роль, но актёр уровня Джесси Племонса наверняка справился бы с задачей. Зато на месте Де Ниро трудно представить кого-либо ещё: любая замена стала бы трагедией.

Благодаря натурным съёмкам фильм отлично выглядит

В резервациях и округе не рады чужакам, но Скорсезе это не смутило. Он провёл много времени с индейцами Осейдж, узнал их обычаи, обсудил декорации, разобрался в языке народа сиу. Вот почему «Убийцы цветочной луны» вышли настолько красивыми и атмосферными.

Фильм камерный, зато все костюмы, постройки и улицы проработаны до мелочей. Такой подход погружает в эпоху и позволяет ещё лучше прочувствовать трагедию.

«Убийцы цветочной луны»: стоит смотреть?